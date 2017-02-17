Водителей предупредили о плохих погодных условиях

17.02.2017 11:52 220 Дмитрий Ивьев

В пятницу, 17 февраля, на территории Калужской области ожидается ухудшение погодных условий. УГИБДД по Калужской области предупреждает водителей, что на дорогах возможна гололедица, снежные заносы. - При приближении к перекресткам, нерегулируемым пешеходным переходам, заранее снижайте и выбирайте безопасный скоростной режим движения, исключайте манёвры обгона и выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, - говорится в сообщении дорожной полиции.





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