Спасатели развернули пункты обогрева на Киевской трассе

В понедельник, 6 февраля, с 19:00 в связи с сильными морозами ГУ МЧС по Калужской области приведено в режим повышенной готовности. На трассе М3 «Украина» появились пункты обогрева: около новой развязки у поворота на Калугу, рядом с Обнинском и в Жиздринском районе.

- Сюда могу прийти водители обогреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и получить необходимую помощь, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.

А в Калуге на улице Степана Разина пока не планируют разворачивать мобильный пункт обогрева, как это было в новогодние праздники.