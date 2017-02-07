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Спасатели развернули пункты обогрева на Киевской трассе

07.02.2017 09:20 1 1291 Елена Французова
Спасатели развернули пункты обогрева на Киевской трассе

В понедельник, 6 февраля, с 19:00 в связи с сильными морозами ГУ МЧС по Калужской области приведено в режим повышенной готовности. На трассе М3 «Украина» появились пункты обогрева: около новой развязки у поворота на Калугу, рядом с Обнинском и в Жиздринском районе.

- Сюда могу прийти водители обогреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и получить необходимую помощь, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.

А в Калуге на улице Степана Разина пока не планируют разворачивать мобильный пункт обогрева, как это было в новогодние праздники.


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Тэги: мчс авто

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