Спасатели развернули пункты обогрева на Киевской трассе

В понедельник, 6 февраля, с 19:00 в связи с сильными морозами ГУ МЧС по Калужской области приведено в режим повышенной готовности. На трассе М3 «Украина» появились пункты обогрева: около новой развязки у поворота на Калугу, рядом с Обнинском и в Жиздринском районе.
- Сюда могу прийти водители обогреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и получить необходимую помощь, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.
А в Калуге на улице Степана Разина пока не планируют разворачивать мобильный пункт обогрева, как это было в новогодние праздники.
|
Калужанам советуют не выходить на улицу из-за мороза 07.02.2017 09:00
Опубликован список мест, где можно окунуться в прорубь на Крещение 11.01.2017 15:29
За праздники произошло 20 пожаров 09.01.2017 14:28
МЧС открыло пункт обогрева в центре Калуги 04.01.2017 21:16
«Лада» сгорела во дворе в Калуге 02.01.2017 15:04
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: