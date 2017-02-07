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Мест концентраций ДТП в Калуге становится меньше

07.02.2017 09:22 0 1290
Мест концентраций ДТП в Калуге становится меньше

Создание городской межведомственной программы безопасности дорожного движения поможет сделать дороги более безопасными. Предложение о ней на рабочем совещании в Городской Управе в понедельник, 6 февраля, инициировал Городской Голова Калуги Константин Горобцов.

‑ Это должна быть умная программа, которая не позволит увеличивать количество ДТП в городе, учитывая перспективы его развития, - считает Константин Горобцов. При ее создании градоначальник рекомендовал учесть предложения ГИБДД и других организаций, влияющие на качество дорожно-транспортной инфраструктуры, депутатов Городской Думы Калуги и общественных организаций автомобилистов.

О проведенных в 2016 году мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного движения в городе Калуге на совещании рассказал председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства Николай Питиков.

В 2016 году на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Калуге из городского бюджета было выделено 61,5 млн.руб, и они осуществляются в первую очередь в районах общеобразовательных учреждений и детских садов. На эти средства установлены новые пешеходные ограждения, новые искусственные неровности на шести участках улично-дорожной сети города, светофорные объекты, проведена модернизация имеющихся. Также проведены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, в том числе краской, холодным пластиком и термопластиком, установлено около 2 тыс. шт. новых дорожных знаков.

Проведенные мероприятия значительно улучшили дорожно-транспортную обстановку на улично-дорожной сети города, в результате в Калуге стало на 8 мест концентрации ДТП меньше. В 2017 году эта работа будет продолжена.


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Тэги: авто городской голова калуги константин горобцов

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