В Калуге на день перекроют Дзержинку

В среду, 1 февраля, с 09:00 до 18:00 будет приостановлено движение транспорта по улице Дзержинского - от ул. Ленина до ул. Николо-Козинской. В это время водоканал будет проводить ремонтные работы на сетях.
- Просим автомобилистов заранее выбирать пути объезда, - пишет городская управа Калуги. .
А по всем вопросам, связанным с водоснабжением и водоотведением, необходимо обращаться в информационно-справочную службу водоканала по телефону: 211-112.
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