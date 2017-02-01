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В Калуге на день перекроют Дзержинку

01.02.2017 09:11 5 1793 Елена Французова
В Калуге на день перекроют Дзержинку

В среду, 1 февраля,  с 09:00 до 18:00 будет приостановлено движение  транспорта по улице Дзержинского - от ул. Ленина до ул. Николо-Козинской. В это время водоканал будет проводить ремонтные работы на сетях. 

- Просим автомобилистов заранее выбирать пути объезда, - пишет городская управа Калуги. .
А по всем вопросам, связанным с водоснабжением и водоотведением, необходимо обращаться в информационно-справочную службу водоканала по телефону: 211-112.


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Тэги: авто транспорт объезд

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