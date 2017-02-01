В Калуге на день перекроют Дзержинку

В среду, 1 февраля, с 09:00 до 18:00 будет приостановлено движение транспорта по улице Дзержинского - от ул. Ленина до ул. Николо-Козинской. В это время водоканал будет проводить ремонтные работы на сетях.

- Просим автомобилистов заранее выбирать пути объезда, - пишет городская управа Калуги. .

А по всем вопросам, связанным с водоснабжением и водоотведением, необходимо обращаться в информационно-справочную службу водоканала по телефону: 211-112.