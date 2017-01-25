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Проверка слуха: три троллейбуса попали в аварию?

25.01.2017 16:35 10 Оксана КОЛОСОВА

Днём в среду, 25 января, в группе «Калуга Жесть» были опубликованы фотографии, сделанные на площади Победы. На снимках видны стоящие вплотную друг к другу три троллейбуса. Картинка наводит на мысль о том, что они стали участниками массового ДТП, условия которого уже живо обсуждаются в Сети.

Однако в отделе пропаганды безопасности дорожного движения областного Управления ГИБДД информацию об аварии с тремя троллейбусами не подтвердили. 

- Днём на площади Победы, действительно, произошло небольшое дорожно-транспортное происшествие, - прокомментировали нам в ведомстве. – В результате данного ДТП никто не пострадал, однако оно осложнило транспортное движение на этом участке дороги. В частности, был затруднён проезд троллейбусов. Пока участники ДТП оформляли документы, они стояли рядом, дожидаясь, когда освободится проезд. На фото же это выглядит так, будто троллейбусы тоже попали в аварию.


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Тэги: троллейбус авто транспорт

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