Расписание поездов меняется на время новогодних каникул

На время новогодних каникул меняется расписание поездов между Москвой и Калугой. Об этом сообщила «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).
Движение электропоездов будет осуществляться следующим порядком:
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Кроме того, ЦППК сообщает, что:
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