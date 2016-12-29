Расписание поездов меняется на время новогодних каникул

На время новогодних каникул меняется расписание поездов между Москвой и Калугой. Об этом сообщила «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

Движение электропоездов будет осуществляться следующим порядком:

С 31 декабря 2016 года по 7 января 2017 года – по расписанию субботы;

8 января – расписание воскресенья;

9 января – расписание понедельника.

Кроме того, ЦППК сообщает, что: