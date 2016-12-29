Главная > Новости > Авто и транспорт

Расписание поездов меняется на время новогодних каникул

29.12.2016 11:26 3 Дмитрий Ивьев
Расписание поездов меняется на время новогодних каникул

На время новогодних каникул меняется расписание поездов между Москвой и Калугой. Об этом сообщила «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

Движение электропоездов будет осуществляться следующим порядком:

  • С 31 декабря 2016 года по 7 января 2017 года – по расписанию субботы;
  • 8 января  – расписание воскресенья;
  • 9 января – расписание понедельника.

Кроме того, ЦППК сообщает, что:

  • Состав № 7087/7088 Москва-пасс. Киевская – Калуга-1 будет курсировать с 31 декабря по 8 января;
  • состав № 7097/7098 Калуга-1 – Москва-пасс. Киевская будет курсировать 31 декабря, 7 и 8 января, но не будет курсировать с 1 по 6 января;
  • состав № 7083/7084 Москва-пасс. Киевская – Калуга-1 будет курсировать 31 декабря, 7, 8 января, но не будет курсировать с 1 по 6 января.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: транспорт железная дорога ржд расписание новый год

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

В Калуге изменили схему движения двух автобусов 29.12.2016 08:21

31 декабря троллейбусы проработают до полуночи 27.12.2016 13:27

В Калуге предлагают поднять стоимость проезда до 20 рублей 19.12.2016 14:23

Возможен ли качественный пост-гарантийный ремонт за адекватные деньги? 19.12.2016 10:04

Восемь троллейбусов поедут по Калуге в Рождественскую ночь 13.12.2016 14:38


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 31 декабря, 10:00
Афиша Обнинска: Новый год 2017
Обнинск
сб 31 декабря, 17:00
Дни Праздника Рождества Христова 2017
Калуга
сб 31 декабря, 18:00
Афиша мероприятий "Новый год 2017" в Калуге
Калуга
вт 03 января, 13:00
Мастер-классы “Рождественские фантазии” (полное расписание всех ДК)
Калуга

Для детей

чт 29 декабря, 19:00
Путешествие в страну бременских музыкантов
Калуга
пт 30 декабря, 11:00
Новогоднее театрализованное представление "Операция Ё"
Дворец пионеров
пт 30 декабря, 11:00
Новогодние приключения
Станция Творчества
вс 01 января, 12:00
Волшебная сказка из чемоданчика "Заюшкина избушка"
Станция Творчества

Концерты

чт 29 декабря, 17:00
Большой новогодний концерт
Танеевский зал
чт 29 декабря, 20:00
BluesRockBand 0,40
Flat, кафе
пт 30 декабря, 18:30
&#8548; Отчетный Новогодний концерт Школы "Виртуозы"
Виртуозы, Школа музыки и искусств
вт 03 января, 19:00
Рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Викинг 18+
Пассажиры
Ёлки 5
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Популярные места для селфи в Калуге по версии МегаФона

Каждому к Новому году – собственную цифровую елку от «Ростелекома»

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Жанръ

Viktorch1311 27 дек 2016 09:30

Хорошая музыка - Молодость...

drughunter 24 дек 2016 21:06

Артем Летний's блог - Волк не просто воет на луну

Артем Летний 22 дек 2016 22:05

записки непостороннего - Кто виноват?

mason 21 дек 2016 10:55