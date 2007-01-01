В Калуге отключат светофоры на четырех перекрестках
Как пояснили в управлении городского хозяйства, это часть создания интеллектуальной транспортной системы города.
Светофоры на перекрестке Московской и Поселковой не будут работать с 23:00 1 июня до 03:00 2 июня.
На перекрестке Московской и Кубяка светофоры отключат с 23:00 2 июня до 03:00 3 июня.
С 23:00 3 июня до 03:00 4 июня не будут работать светофоры на перекрестке Московской и Малоярославецкой.
А на Московской-Небесной отключение произойдет с 23:00 4 июня до 03:00 5 июня.
Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....