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Открыть Синие мосты в Калуге планируют в августе

Во вторник, 28 мая, на месте работ побывал губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
12:53 сегодня
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- В целом работы идут по графику. На самом путепроводе монтажные работы завершены. Следующий этап - устройство подходов и примыканий к мосту, - заявил глава региона.

Сейчас завозят песок для устройства насыпи земляного полотна на подходах со стороны улиц Глаголева и Тарутинская. На Глаголева начали установку фундаментов под троллейбусные опоры.

- Обсудили со строителями возникающие вопросы. Поручил коллегам взять их в работу и оперативно решить, - прокомментировал Шапша. - Подрядчики должны завершить основные работы ко Дню города и открыть движение по путепроводу. Не подведите, мы людям обещали.

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Всего: 2 комментария
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