Открыть Синие мосты в Калуге планируют в августе

Во вторник, 28 мая, на месте работ побывал губернатор Владислав Шапша.

- В целом работы идут по графику. На самом путепроводе монтажные работы завершены. Следующий этап - устройство подходов и примыканий к мосту, - заявил глава региона.

Сейчас завозят песок для устройства насыпи земляного полотна на подходах со стороны улиц Глаголева и Тарутинская. На Глаголева начали установку фундаментов под троллейбусные опоры.

- Обсудили со строителями возникающие вопросы. Поручил коллегам взять их в работу и оперативно решить, - прокомментировал Шапша. - Подрядчики должны завершить основные работы ко Дню города и открыть движение по путепроводу. Не подведите, мы людям обещали.