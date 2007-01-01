В Калуге изменили направление движения на односторонней улице Волкова
Теперь проехать можно от набережной водохранилища в сторону улицы Циолковского, сообщили 28 мая в управлении городского хозяйства.
- Центр ОДД провел анализ дорожного движения, учел пожелания жителей и посетителей зоны отдыха, и предложил изменить схему движения на данной улице путем изменения его направления, - заявили в горуправе. - Данная схема была утверждена на комиссии по БДД.
Дорожные знаки обещают установить в ближайшее время.
Опрос
ТОП народных новостей
За месяц