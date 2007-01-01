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В Калуге изменили направление движения на односторонней улице Волкова

Теперь проехать можно от набережной водохранилища в сторону улицы Циолковского, сообщили 28 мая в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
11:25 сегодня
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Читайте KP40.RU:

- Центр ОДД провел анализ дорожного движения, учел пожелания жителей и посетителей зоны отдыха, и предложил изменить схему движения на данной улице путем изменения его направления, - заявили в горуправе. - Данная схема была утверждена на комиссии по БДД.

Дорожные знаки обещают установить в ближайшее время.

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