Новые дорожные знаки установили в Калуге

На улице Азаровской у дома №35, а также на въезде к Серафимовской церкви появились знаки «Жилая зона» и «Конец жилой зоны», рассказали 27 мая в Службе единого заказа городского хозяйства.

На повороте с улицы Азаровской на бульвар Энтузиастов установлен дорожный знак «Направление поворота».

В районе остановок «Азаровская улица» и «Терепец» установлены знаки «Въезд запрещен», «Движение прямо и направо» и «Движение прямо или налево».

При выезде с Азаровского проезда на улицу Азаровскую и с улицы Станционная на улицу Азаровская появились знаки «Уступите дорогу».

А в районе дома 291к.2 по направлению к улице Московской установили дорожный знак «Движение прямо».

С выезда на Терепецкое кольцо с бульвара Энтузиастов установлен знак «Опасный поворот» (правый), и при въезде с Терепецкого кольца на бульвар Энтузиастов - «Опасный поворот» (левый).

На улице Азаровской установили приоритет движения с помощью знаков «Главная дорога». Также на участке от бульвара Энтузиастов до улицы Терепецкое кольцо, за исключением пересечения с улицей Московской, введен запрет на обгон.