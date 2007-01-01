Калужскую область похвалили за ремонт дорог

Министр транспорта Александр Шпиренко принял участие в совещании Федерального дорожного агентства по вопросам реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Обсуждалось исполнение текущих планов, финансирование и выполнение гарантийных обязательств подрядчиками.

- Федеральное дорожное агентство отметило нашу область за высокую исполнительскую дисциплину, - рассказал 27 мая Шпиренко. - Контракты на ремонтные работы заключены по всем запланированным объектам. На сегодняшний день на каждом из них подрядчики приступили к работам. Проведены обследования дорог, которые были отремонтированы по нацпроекту в 2020–2023 годах. По результатам обследований выявлено порядка 60 замечаний. Подрядные организации устраняют их в рамках гарантийных обязательств.