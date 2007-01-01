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Авто и транспорт

В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 53 081 нарушение

Статистика предоставлена с 17 по 23 мая.
Дмитрий Ивьев
11:10 сегодня
0 152
Читайте KP40.RU:

В понедельник об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Чаще всего водители превышали скорость – 32 862 раза.

11 928 автолюбителей нарушили правила проезда перекрестков.

6640 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

819 раз автомобилисты не пропустили пешеходов.

483 человека выехали на встречную полосу.

188 раз водители парковались в запрещенном месте.

161 раз попали на камеру во время движения по обочине.

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95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
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