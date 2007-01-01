Власти Калуги пригрозили полным запретом прокатных электросамокатов
В пятницу, 24 мая, состоялся разговор городского головы Дмитрия Денисова с представителями четырех компаний, работающих в этой сфере.
- Сообщил им, что текущая ситуация для калужан неприемлема, - заявил калужский чиновник.
По его словам, разговор вышел эмоциональным и продуктивным.
- Всех аспектов сообщить не могу, но мы рассматриваем все возможные варианты развития событий, включая полный запрет, - прокомментировал Денисов.
Он пообещал несколько решений, чтобы «защитить калужан от беспредельщиков на самокатах».
Напомним, 23 мая подросток на самокате сбил женщину на улице Кирова. Ей понадобится операция. Ранее еще несколько человек пострадали в городе в аналогичных ДТП.
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