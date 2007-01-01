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Мотогруппа полиции начала патрулировать калужские дороги

Они будут выезжать во все районы области, сообщили на днях в региональном управлении МВД.
Дмитрий Ивьев
08:39 сегодня
0 121
Читайте KP40.RU:

Основной акцент – на профилактику среди мотоциклистов.

При этом в полиции еще раз призвали байкеров соблюдать ПДД.

С начала теплого времени года уже зафиксировано много аварий с мотоциклами.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Вообще то это управление фсб

...
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