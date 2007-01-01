Мотогруппа полиции начала патрулировать калужские дороги
Они будут выезжать во все районы области, сообщили на днях в региональном управлении МВД.
Основной акцент – на профилактику среди мотоциклистов.
При этом в полиции еще раз призвали байкеров соблюдать ПДД.
С начала теплого времени года уже зафиксировано много аварий с мотоциклами.
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