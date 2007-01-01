В Калуге начали фиксировать нарушителей парковки на улице Суворова
С 24 мая машина с комплексом «Паркон» ездит по участку между улицами Московской и Ленина, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Там установлены знаки «Стоянка запрещена».
Ранее этот участок не входил в маршрут патрулирования.
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