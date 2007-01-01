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В Калуге начали фиксировать нарушителей парковки на улице Суворова

С 24 мая машина с комплексом «Паркон» ездит по участку между улицами Московской и Ленина, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Дмитрий Ивьев
13:06 сегодня
0 379
Фото: ЦБДД.
Читайте KP40.RU:

Там установлены знаки «Стоянка запрещена».

Ранее этот участок не входил в маршрут патрулирования.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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