379 Фото: ЦБДД.

В Калуге начали фиксировать нарушителей парковки на улице Суворова

Дмитрий Ивьев

С 24 мая машина с комплексом «Паркон» ездит по участку между улицами Московской и Ленина, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Дмитрий Ивьев 379 Фото: ЦБДД. Читайте KP40.RU: