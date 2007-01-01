Из-за электросамокатов в Калуге установили лежачих полицейских на тротуаре
Первые такие ограничители скорости появились у здания МВД на улице Ленина.
Там также повесили знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», введенные в ПДД в прошлом году.
Напомним, в нынешнем сезоне в Калуге резко увеличилось количество прокатных самокатов. Этим занимаются сразу четыре компании. Пешеходы жалуются на опасность передвижения по тротуарам.
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