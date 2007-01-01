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Из-за электросамокатов в Калуге установили лежачих полицейских на тротуаре

Первые такие ограничители скорости появились у здания МВД на улице Ленина.
Дмитрий Ивьев
11:23 сегодня
0 39
Читайте KP40.RU:

Там также повесили знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», введенные в ПДД в прошлом году.

Напомним, в нынешнем сезоне в Калуге резко увеличилось количество прокатных самокатов. Этим занимаются сразу четыре компании. Пешеходы жалуются на опасность передвижения по тротуарам.

В четверг, 23 мая, женщину сбили на улице Кирова у Театральной площади. Виновник скрылся

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
Ded Evgenich

Предложение для властей города Калуги-лежачие полицейские для самокатов. На тротуарах. В москве уже есть.

...
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