Из-за электросамокатов в Калуге установили лежачих полицейских на тротуаре

Первые такие ограничители скорости появились у здания МВД на улице Ленина.

Там также повесили знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», введенные в ПДД в прошлом году.

Напомним, в нынешнем сезоне в Калуге резко увеличилось количество прокатных самокатов. Этим занимаются сразу четыре компании. Пешеходы жалуются на опасность передвижения по тротуарам.

В четверг, 23 мая, женщину сбили на улице Кирова у Театральной площади. Виновник скрылся