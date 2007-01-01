В Жуковском районе начался ремонт десятикилометрового участка дороги

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В порядок приведут покрытие дороги Белоусово – Высокиничи – Серпухов – Чаусово – Троицкое – Кременки.

Протяженность этого участка – 10,6 километра. Большая часть работ пройдет между Высокиничами и Чаусово, рассказали 23 мая в правительстве Калужской области.

Эта дорога построена 1976 году. Местные жители давно жаловались в администрацию на состояние асфальта.

Из-за ям пока там не могут пустить школьный автобус.

Полностью закончить ремонт планируют в августе 2025 года.