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Авто и транспорт

В Жуковском районе начался ремонт десятикилометрового участка дороги

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
0 130
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В порядок приведут покрытие дороги Белоусово – Высокиничи – Серпухов – Чаусово – Троицкое – Кременки.

Протяженность этого участка – 10,6 километра. Большая часть работ пройдет между Высокиничами и Чаусово, рассказали 23 мая в правительстве Калужской области.

Эта дорога построена 1976 году.  Местные жители давно жаловались в администрацию на состояние асфальта.

Из-за ям пока там не могут пустить школьный автобус.

Полностью закончить ремонт планируют в августе 2025 года.

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119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
🌼ViktoriA🌼 Hev🌼

Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!

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