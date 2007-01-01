В Калуге начался ремонт тротуаров на улице Огарева
Ранее там уже уложили нижний слой асфальта.
- Демонтировано 1400 кв.м. плитки, ведутся работы по подготовке основания, установке дорожного и тротуарного бортового камня, - рассказали 22 мая в управлении городского хозяйства.
Также планируется установить плавающие люки и заменить ограждение.
А около детского сада восстановят искусственные неровности.
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