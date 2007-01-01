С улиц Калуги хотят эвакуировать еще 13 брошенных машин
Их осмотр пройдет в следующий четверг, 30 мая, сообщили в городской управе.
Владельцев просят присутствовать с 10:00 до 13:00.
- ул. Академика Королева, 27, ВАЗ 2114 вишневого цвета, Н698СО40,
- ул. Академика Королева, 39, «Тойота» темно-зеленого цвета, О726АО40,
- ул. Баррикад, 6, Kaiyi темного цвета,
- ул. Билибина, 19а, «Фиат Пунто» красного цвета, Е993ТЕ40,
- ул. Георгия Амелина, 19, «Лада Гранта» белого цвета, Н687РК 40,
- ул. Ленина, 32, «Опель» синего цвета, О908ТА78,
- ул. Ленина, 32, «Фольксваген Пассат» серого цвета, Е729УВ40,
- ул. Малоярославецкая, 8, «Фольксваген Пассат» белого цвета, К963КК40,
- ул. Московская, 339, ВАЗ 21043 цвет «зеленый авокадо», Е544РК71,
- ул. Телевизионная, 2а, «ФАВ» грузовой бортовой фургон, О716УМ40,
- ул. Чехова, 15, «Грейт Волл» красного цвета, М369ВН71,
- ул. Чехова, 15, «Мазда 3» желтого цвета, К344СК40,
- ул. Хрустальная 44 к.2, «Лада Гранта» белого цвета, Р732ОР40.
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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