+18...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт С улиц Калуги хотят эвакуировать еще 13 брошенных машин
Новость дня Авто и транспорт

С улиц Калуги хотят эвакуировать еще 13 брошенных машин

Их осмотр пройдет в следующий четверг, 30 мая, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
16:28 сегодня
0 238
Читайте KP40.RU:

Владельцев просят присутствовать с 10:00 до 13:00.

  • ул. Академика Королева, 27, ВАЗ 2114 вишневого цвета, Н698СО40,
  • ул. Академика Королева, 39, «Тойота» темно-зеленого цвета, О726АО40,
  • ул. Баррикад, 6, Kaiyi темного цвета,
  • ул. Билибина, 19а, «Фиат Пунто» красного цвета, Е993ТЕ40,
  • ул. Георгия Амелина, 19, «Лада Гранта» белого цвета, Н687РК 40,
  • ул. Ленина, 32, «Опель» синего цвета, О908ТА78,
  • ул. Ленина, 32, «Фольксваген Пассат» серого цвета, Е729УВ40,
  • ул. Малоярославецкая, 8, «Фольксваген Пассат» белого цвета, К963КК40,
  • ул. Московская, 339, ВАЗ 21043 цвет «зеленый авокадо», Е544РК71,
  • ул. Телевизионная, 2а, «ФАВ» грузовой бортовой фургон, О716УМ40,
  • ул. Чехова, 15, «Грейт Волл» красного цвета, М369ВН71,
  • ул. Чехова, 15, «Мазда 3» желтого цвета, К344СК40,
  • ул. Хрустальная 44 к.2, «Лада Гранта» белого цвета, Р732ОР40.

Новости по тегу
авто
eyJpdiI6IlBGNENWOVBlMUYwUW5iUjRIZ0FlcEE9PSIsInZhbHVlIjoiSlFSYzRqa0VYbWNwYXY4cnpKS1lHWFVtZU9OVjJLeHZPNWo2SXN1dTh3Q0pPeGlweERrT0ZxNjNPdkMzNGxRclhXU3VlVWp0L0s1QnZwZWtpN3dJeGt5TURKeE5xYytJYkxZa0VVWjJkVXczalNQL2xQclkvMkhOTnBqcUhDd0hRazE5VXBBOE1TS2tWMGpNdkNhS2ZaSUdqL0xNZTA1R0hBZllQZlE1cnY1WjU0d0dHUVd3alVuZmlIaS93bEJRdDhkakdOZ25ZR1BmSUU3Tm8zQ3dOVkl1MjdzNVQrWWJqNERZS3hBM1dybnVoci9OS3dJdlROZis5djR0SUw1RUROYUNVTXBIMnk1ZGdUVmpNNXhIY0MwNmRrNWRhOFNaTnVuRXJhMDhpdzBGWFhpc3lIKzVlRnFld0tQQTBaKzFiZkl4dFV0djRYOXVUaTRkSnMzaWw3elZ0STRtdmVvcG5LZGl5bHVvZGdNYUpma21raWFBNU1VLzIxV1ZoTmd5Z0ZmUmc1eE9xZWxmZEVVRzkvV1F3UlV3S1c1Rm9qZHlJYUU0ZTAzbkl6amFUVy9GRkJCeGk5VngxaTF2cXBkSGdZZFhCeGVJaGlETjZuU0J1WFpVTDZoaWFzaTR3VnhJaW9hZWszVk5UTXJzWXdlQittTnowcGVmM1VaNVpkclhhWVg4NzFiWnM2K3JWOFFZZ0NuOGtJZ2hVbUdVallEUi9SeXdVcmN0bVJYM1IxT25jdXVqTEZSY2hiTkFEK0wvcEhseFFWekc3bEw4TXFPVFVpOVBMNmFVRThabTkxSUJibHVjZGZqNzRBaERxRDF5OVJHcVV3TUZqZFJBNnNmaGpvc2pJdzZzV21MdkZiTEloMmdBOGU1M1RDTlNOQ21HdFFwOEk5VjU1TUlxTVVhWE1NeUZWblFWeUI0SExGZzVzTDZYZTBXNUNVSG54WUhsM2pmTW9qeEpPVHM4L2VDUWdNMnNSYTBqK0p3cTc2d0kwRm1mWUJZVG44SVROV2pPIiwibWFjIjoiMmU4Y2JjOTg2MTg1NjhhZmUzNTU4NGY2YzI5ZDEyN2VlYjRlNGFjMjJkYTk4ZTgxODk5Njc4YTU4MWIyYmM3ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImFHTnFWUjk1YWcwOTg5UmdkVzFNMVE9PSIsInZhbHVlIjoiRkQ4L1Q0Z2xLTVora0F1eng1bXJKMXRzbEY4TmhSVTRKNmhVcEhiTEJhTnZmWGJYS3IwL2M4dk4xdGllbmZMZDBEVThCakVBL1VMRzJUYzk2ZjBXdHFxUHFhMFc0cmFvakpLZmxEZTJmb0NTREJxV2E4dlhRa240czhaWTlHSVVKNUdwY3BFN3JDYlRsSUk3Z1djQWwwK3BNVkIzUythZ2pqWVlsNGhhOHM5Wkk1WXhVQXlyYnBxUEUvam9vaHpibWVnbzlLRk8veWRmb2Q3OWJiVUlBN3lvbEtZUm52aTgyd2Jpblo4b1k2L01Hb1Z6SlNrV2Fqa3ZpNkJ4YjZWU3ZIUDl4VXAvU2dtVXNMdUFXanFZQnhUdTlCb0xJc3IyNksxb1dva1NvUjhXQlZkWUp4MmJxRzJ6VDd1VEZrZ3RIcGNaSngrTC9NNmE1MmNLcUhUS0l0THlHaE4rQUx4T05aN01aYUFkeXpTeGc0c2o1SlZjOWZGbWFvOVk5SGZKOGpINHpyYndXS0Nqb1AvMmVVbFlVNEhpQ2RVR2tiaHZPZ0o2VytLVko5dGpLY2xRWHVTT3dvbkhSOXNJRlpBRkZ5ZWRUTWFCaGRMSk5TZjN5bElidXdGOW1jbGFzckxyZFJ5V3FGYzVRY2dQeHlpaFh5ZS8yQU9PQ2F4aXBZTFdlbFcyeVN0YzdsSW8ydDlMTzF3KzUzSllsaHN5aDhlV01CUnE0aklXdFNDcVdLNW1RMUludDJpV0hmNXZTSG81Rlg4alNMUWRBOERab0FnUTk4Tm9tNFpzQjEyWjY1U2o3dnM5M3lyWTJuTDVROFN1ZXNJYUNzZlBhWHdRUkZ4Y2dnZHhncnk1YWR6bXNBaWZaUzVqeUVwb3NPMTRHNUw4UDdGVkUvNUphNXJNa29VbXlFNENaSUdaNURVMm5JVEtCQ3FuTm83Ty9VdlM2WlhlTHhkeFNnPT0iLCJtYWMiOiI4Yzg3NzU0YzdjMThjNmI3MDgwYjM1YzMzYWIyNTY1ZTExNzFmYzdjMWM4MTYzZjNhZmRlZmU3NTU2YmE1ZjQ5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRzVXk5Wmp5UUhRTUx0by9MajZyV3c9PSIsInZhbHVlIjoia2hNSEtIQXREeFZwdHlrWlNmR2dSRkhKTzJibEJnamliOFpTMnVkMjFNR0t1OUpFckVxRFEvNzNsWHhFemViS2RvWjN0M0FLTkc2enVuNTBMNmVWeDRhRFpKMHJRR016YThpYmRuckdIMmJyNnVzeVBYcEdKUlczU0FDS29RMkVKWDZOU2laTGFycFlheWRHbmpxb3Z6ZDhudDNXU2pSY3JONC9UMFZhQWNCNWwxTGczMmFVenEwMmxvKzZkNjYxaCtmNFQwd0wwSkdzM0RnamQwWHB5UWYwaFY4aUpSKzdWNjZzSy9lZzdmSktwd0ZvQ01UL3pQZ1IxSXhTaC94bWRZQzhxYkRVeVFYZHBjbU55TUZGZklCN1g1RnJrakpzbkZoU1hUU3pwNzk1UHRSdTVmMGhxZDJ2QzQyT3BzSVNrVENQc29RVUJSWFdPbTh0VEhWamJ4N0hkVVNtZVROQUhwY0I1Z1hWTm81ZHRCYzJVYlpTUjdjVXorSEE2bzhmMXNoNkZOaHFlUTZ0a1lhbHZzcWtrVVVlYWV3aDBhSmVWeWFhL0thMERlb3Y0NXo0bmVQNktGSS92cHYzQUpBTG5sNEhyWDd4LzkvVVAyZDNsa3VRUVV3NnhmNEFxZnVZTnFZaFg3ZFFZYlE9IiwibWFjIjoiZDI3Mjk2Y2RkNmVlNjI3YTczZWYwMWQxYzQyYzljMjVkYWVjOTZlOGU2MmI4M2VmMGJkYzI3ZWQ5MGIxZTNkMiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlhMOXVOWVNuRDRCVWVER1ZuN3ZldEE9PSIsInZhbHVlIjoiNXA0RllwQUtJYXZYV2U4MW1NdTJMUVgwUkhITzJrdnFzaUJFSkFYMHhCOGlJZnQ1ZHM1NW5yMVdaek8vb3g5N1RDa1pLeklLN0FYZ2J5bkxzY3lLUCt6OUlHMEpoRkpTeFhBVFJUVGxvLzR1YmRmajR6Nm5ncFprTU1qKytjMUlva1Nvckd1Zm1tN21ZSzVSTGZPOG5wRE1QeDc4OFlySytDUFVEbXd0dUJWQjVyNlZGRlpBdnB0WlNrMDlQeVNWZHhxaVV0c1d4Vm9PREdHWW5ITTBpL1Fua0lPdXAvRnF0TjdzV2o4M09oenRyeVNqeTIya2FSSjJvcFZuRzljcnlXcUVSVWg3clY4eDZwWGJLaEYvc2Zmb2s3eFlHNlRkRzVnMWJNd0FUZlM0Uk1KTEdhOEZ6ODBFQWRkMHliK1FVeFVRWnZVaE1KRmNVS0l2THJyejJyQUJ5NVV4bGNGS3dFZjFIbUl3V3dpWnpoNkNCSEhCTWJZY282blBXOGRUMFZwaVBnOCt4WTJHdU4vM2RyMFM0akg3MlFDZGJhalorSjVTSjJadjd3cmNKUjVPeHIxVmFhZEJpMHRiQklPcE5zTzBLZGg4NzA0VWloTzZWVE5pTjM3RVhrLzhQYkRaWHpJZjBtcStLZWs9IiwibWFjIjoiNmQ2ZjUzNmIxZmY1MzNhOWUwY2EwZTAxMzM0NzExNjQwNDk2MjQ1YjdiYzM2ZWU4MzZlZDYwZWM1YzY5M2I3NCIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 13909
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 9088
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 7359
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 6355
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 5415
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 4387
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 3342
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 2930
Новости компаний
eyJpdiI6InkzSmxrUXpCRUhrNWdiVHo2cERGcFE9PSIsInZhbHVlIjoiY29jbHBOZzVHNnBMWkt4TnNvYzNReFVvSWJGb1AwLzZYTW1vUGx1OE9OaVpuU1VqT2RJaVFzVlRIU3NMeU53cDlTQktrcWRBY2RXK1VKZHl2OEQxZEFVd0RaMFRqWnlBbzhlcWRuUk80NWJHYjJIbitrYUhtY0hmVjJBQytxOU16enlHbGZPSTlHczdnRlB4bmc4dVRjNUVMQW5mbm1NaVdDSE4xZ3BzVW1SYVNzRlk5dnVja1VJZ2RNcVZySDhOTlRUVEhraGNjTS8vNVZqMktIVHRRZjNQenJ1TnkySHBqcTZTNm9WL1BMa1FPa04xMHFjOWxybmg0dUFLVE9YZDFkUVc0c2s0YndFR3RqM3Z1RXlmbGl4TFpRWE1UM0l5cEFraGRGaXdNWTdIN0VYNGUwNGZ3YzdleWovRVV6ZEU1MEl0Z3E1WFRjalRmY0hCTGgrK0FTek5Yc2dFTkYwdFRvN1Y4UmxaWi85KzEwOFlmcy9xcWlRZkhCb1BSTTZjdTVtUDB1bXVpWGoxZ213V2p4S0pTUWpPcnRIb3kxSUlSYlpwR2JhVG02dHFralgvL1lBT1d2MXhScjgwc1lSODZMUWl6VWhObzVhcC9vKzFqVHF5MElQdVVxSlJ5amxGUWZwQWsxNkl2Vkc5SFphekE0ZkhxMUJlY3RqVVJTcmhwdTRLdFc3eVc0SmNYSHJXQ3hlWGt2MmJCUlJ6TFlsbHpmTXBIaDlseHArSTNyMm9CeWVRdHhUQlZFVU1BMEpoU21uYis3US9xNmR4aG1STzNyVjhZOWlvcWJsZGtnQmdsQ1BpelVPTzJqeUNQSmkwT0V5TkFZeHFZUHNFVytYcCIsIm1hYyI6IjBjNTc2MzY3ZmMzYjZiZGJjZDUyNmYxMTVlOGU4YTU2MTU5ZWI4ODFlMzBkNDAyMThjN2U3ZTI1YzdiY2M1YWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 3333
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 5427
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 6207
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
sergey_l

Идиоты! Это абсолютно ни как не повлияет на пропускную способность. Город для машин!

...
eyJpdiI6ImZsUzVkK0lvSlBwV2dLZkdnd3VQUlE9PSIsInZhbHVlIjoiMDh0NTlid1JDRnVPS1RwZWhZRFJ0YWM5VXFXbzdqVm93Qmh3SFd5Q2RtejRxNWladDNoVkFlb00yVW5ibzl3bGpJTkdiRno3MTVUak9WQWswK2o5cHFGWkhzR3YwRkZkWXhVV2swUlRzdmpVTnAzZWQvSE1tZ0o3RGo0K09Yc3hSNnl1R3JPckJpU0lpRE5jL0tTdFF1ZjNlTHRRbFZZTlRaekFlTTFnRmtnZzArTkF3Y0dGZU9lbUJ2MnJjWUlCaVVsRXJJMUlZVUIvV1hqTWY2NmE5Q0thYjNrTml6dWpCeTdONWNhSzZyVVZ4VmJZTkZSa1c0Tjk3Y3pPL04vWml4emloUnRpcVZCaHlhZ3B3dmFWdnU2R2Q4MDBWdmg2Rktsbk1EYlhVVVo2MCs4b2t0RDRUTUZGWXlldmNXT0p4KzRaUWNUQWtwejNKTlJpVmRjdWxlZ3dhczUweXJDSVlZY25zT0o4UEJUMmc2OUJEMnhodUsycEREQWFhT3ZTZ2ZQbGZTRTRKTXdTQUFsWDJpb2F6UUhXV3VycU9JQ21lYjVIQlowZVJra3hhUmJQSUxrN0wrUjN2cUpNanNMU0RmcW9tMWVTcG1MeEppSVVHY2JLa3lzNlhlYUtjWVpieWR3bGJpa2hBeHkvSEp5TVB4YnVoY0hyRmR4TXNTNTVPSmF2b3hpbFRLQ1UrZm5UY1hVRlVKZ0RyQW0wVzlndEdYYTVlY3k0NEIvdE55Si9uaG1VcXlMM09ReTVYdUtYTDl4WlI1WGoyVkp4QU91NFZCYlN0UVN6RVNrY09qL3dGUGdaSFN4YmtuaEtpajVUNWdNYlAvTnM3VXoycUhsbGVDVjBta1Azd3dFSUQyVVhaOW5ta05xaU5SbGptOWtuZ2FDUmcwWEgvMkF4WXN2SXU1NUQwVXpDRGdoT1ZUZmQiLCJtYWMiOiJlOTViMWFiN2FlNTY2YWNiOTM1YzM3OTVhZDcxNTE5MjBjODY1ODk2ODZkMmM2ZmQyN2I1NTI3OWFiZDNhNjM5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ikc4aDdtb2lVdHh0ZXR5bis0eFN2WEE9PSIsInZhbHVlIjoiMWZ3cVNIbENsYVNSVGIyZFdJVVBjclVLL3RVcmlYc1dYWnROOTcwSi9scEdZbTBSMnFRTFdXRGhwc2QzN2VyUk94emFjeno3VHEyMW8wTUpteURiSE56eTQzVjBrR2hHNWhiUEpxdjBDa2Z2TEFKa056eFBjZmh4Uk5ydEZoZnNvR3JZOHk1ZHdtVFZCaVoyOFBNY01OdW8vODNrVy9YY2pNME5wUUFaYVNSL1FrNk9WeDdTdzJkakRiUlRWcmxqNHYzNUp2SUVodGhLK2Y2VXBoa2JGNWdGL1hwRmF5MTNzYVZLVTdtREYzcGY5ejdoNUR2TEVmWUh5LzlMK0ZBZ2FqeGdxWmlaRmRSd054ZXFPMktqVlRqb1VZemNyaktSZW9VZSt3ZlU3b1hjdFJsdjFLbXJscHhYMjNtRUR0aUxkMldHMjlEa2lEbnNDNW1kVzVRcFF3eGE4VkFDdGJuMVJ0amxPK3JqcHdvZlZpWGpnUC84ckFpQndIdCtULzlEcjF3c3lGOFhUYjZidlRmWTZiMzdvSWV5Rm4waTZqbmVQUUh6M2VRRGZRd3NjRXRtKzFMMWRjNzUrWnNSaWczdiIsIm1hYyI6IjhmYTQzZTEwZTQ3NTIzZTliMjg5OTg1Y2ZiNGYxMTcyMzZmOThlODU5YmMzNDlmZTk4MDZhNWU5ZjZjMGI0YWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+