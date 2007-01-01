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Авто и транспорт

В Калужской области отремонтируют подъезд к Спас-Деменску

Работы на дороге от трассы А130 проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщил 22 мая министр транспорта региона Александр Шпиренко.
Дмитрий Ивьев
14:54 сегодня
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Также он рассказал, что в Куйбышевском районе новый асфальт появится на участке дороги от Милеево до границы с Брянской областью.

- Это позволит обеспечить комфортное и безопасное транспортное сообщение между нашими регионами, - прокомментировал Шпиренко.

В селах Брынь и Новослободск Думиничского района вдоль региональных дорог появится освещение.

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калужская область регион
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95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
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Комментарий дня
sergey_l

Идиоты! Это абсолютно ни как не повлияет на пропускную способность. Город для машин!

...
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