В Калужской области отремонтируют подъезд к Спас-Деменску
Работы на дороге от трассы А130 проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщил 22 мая министр транспорта региона Александр Шпиренко.
Также он рассказал, что в Куйбышевском районе новый асфальт появится на участке дороги от Милеево до границы с Брянской областью.
- Это позволит обеспечить комфортное и безопасное транспортное сообщение между нашими регионами, - прокомментировал Шпиренко.
В селах Брынь и Новослободск Думиничского района вдоль региональных дорог появится освещение.
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