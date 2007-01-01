В Калужской области отремонтируют подъезд к Спас-Деменску

Работы на дороге от трассы А130 проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщил 22 мая министр транспорта региона Александр Шпиренко.

Также он рассказал, что в Куйбышевском районе новый асфальт появится на участке дороги от Милеево до границы с Брянской областью.

- Это позволит обеспечить комфортное и безопасное транспортное сообщение между нашими регионами, - прокомментировал Шпиренко.

В селах Брынь и Новослободск Думиничского района вдоль региональных дорог появится освещение.