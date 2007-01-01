Стоимость проезда в общественном транспорте Калуги повысится до 35 рублей с 1 июля

Соответствующий проект решения 22 мая опубликовала городская дума.

Ожидается, что депутаты примут его на одном из ближайших заседаний.

Билет на автобус и троллейбус будет стоить одинаково.

Напомним, предельную стоимость билета до 35 рублей в конце 2023 года повысило министерство конкурентной политики Калужской области.

Сейчас стоимость проезда составляет 25 рублей. Подорожание составит 40%.

UPD. После публикации новости проект решения исчез с сайта Думы.