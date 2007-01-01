В Калуге ликвидируют пешеходный переход с площади Победы в сторону улицы Жукова
Пешеходов отправят на другие зебры.
Как мы уже рассказывали, власти Калуги решили убрать нерегулируемый пешеходный переход на перекрестке площади Победы и улицы Жукова.
Одновременно с этим будет ликвидирован и аллеи площади в сторону Жукова. Это объясняется необходимостью увеличить пропускную способность.
- Пешеходная связь со стороны площади Победы будет осуществляться по пешеходным переходам в районе сквера Защитников Отечества, улиц Кирова и Степана Разина, - рассказали нам 21 мая в управлении городского хозяйства.
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