В Калуге уберут пешеходный переход на перекрестке площади Победы и улицы Жукова
О ликвидации зебры во вторник, 21 мая, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
- Теперь пешеходы будут пересекать эту улицу на перекрёстке с Фридриха Энгельса, - пояснил чиновник.
Смогут ли пешеходы пройти к улице Жукова с аллеи самой площади Победы, чиновник не уточнил.
Ранее водители жаловались на постоянные заторы из-за большого количества пешеходов на перекрестке Жукова и площади Победы.
UPD. Переход со стороны памятника тоже уберут.
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