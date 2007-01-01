В Калуге уберут пешеходный переход на перекрестке площади Победы и улицы Жукова

О ликвидации зебры во вторник, 21 мая, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Теперь пешеходы будут пересекать эту улицу на перекрёстке с Фридриха Энгельса, - пояснил чиновник.

Смогут ли пешеходы пройти к улице Жукова с аллеи самой площади Победы, чиновник не уточнил.

Ранее водители жаловались на постоянные заторы из-за большого количества пешеходов на перекрестке Жукова и площади Победы.

UPD. Переход со стороны памятника тоже уберут.