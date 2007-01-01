В Калужской области отремонтируют дороги к детским лагерям

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили 21 мая в правительстве области.

В Перемышльском районе ремонтируется дорога «Калуга - Козельск» - Пионерлагеря протяженностью полтора километра.

В Ферзиковском районе приведут в порядок дорогу в деревне Аристово, по которой можно подъехать к местной школе.

А в Малоярославце отремонтируют улицы Кутузова и Старая Садовая, ведущие к школе искусств и музыкальной школе.