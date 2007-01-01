В Калужской области отремонтируют дороги к детским лагерям
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили 21 мая в правительстве области.
В Перемышльском районе ремонтируется дорога «Калуга - Козельск» - Пионерлагеря протяженностью полтора километра.
В Ферзиковском районе приведут в порядок дорогу в деревне Аристово, по которой можно подъехать к местной школе.
А в Малоярославце отремонтируют улицы Кутузова и Старая Садовая, ведущие к школе искусств и музыкальной школе.
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119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
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