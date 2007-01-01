В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 23 по 25 мая из-за проведения ярмарки
С 22:00 четверга, 23 мая, до 20:00 субботы, 25 мая, в Калуге будет закрыт проезд по участку улицы Кропоткина вдоль сквера Ленина. Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской управы.
Движение закроют на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 на площади Старый Торг.
Ярмарка будет работать с 24 по 25 мая с 8:00 до 18:00.
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