В Калуге остановят троллейбусы №3
Они не будут ходить в среду, 22 мая, с 10:00 до 12:30, сообщили в управлении городского хозяйства.
Это связано с обрезкой аварийных деревьев у дома №67 на улице Никитина.
На эти два с половиной часа транспортники обещают увеличить количество автобусов на маршрутах № 34 (л) «Парк им.К.Э.Циолковского - Университетский городок» и № 44 (л) «КЗТА - ул.Кирова - СК «Квань».
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