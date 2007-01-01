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В Калуге остановят троллейбусы №3

Дмитрий Ивьев

Они не будут ходить в среду, 22 мая, с 10:00 до 12:30, сообщили в управлении городского хозяйства.

Дмитрий Ивьев 426 Читайте KP40.RU: