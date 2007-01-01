Новые дорожные знаки появились на нескольких улицах Калуги
О проведении работ в понедельник, 20 мая, сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.
На улице Карла Либкнехта в районе школы №17 запретили остановку и стоянку грузового транспорта.
При выезде на улицу Чичерина между домами №19 и №21 установили дорожный знак «Уступите дорогу».
На перекрестке улиц Комсомольской и Центральной появились знаки приоритета.
На въезде и выезде из села Горенское теперь есть знаки «Жилая зона» и «Конец жилой зоны».
На улице Чичерина у дома №1а появилось одно место для парковки инвалидов.
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119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
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