Новые дорожные знаки появились на нескольких улицах Калуги

О проведении работ в понедельник, 20 мая, сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.

На улице Карла Либкнехта в районе школы №17 запретили остановку и стоянку грузового транспорта.

При выезде на улицу Чичерина между домами №19 и №21 установили дорожный знак «Уступите дорогу».

На перекрестке улиц Комсомольской и Центральной появились знаки приоритета.

На въезде и выезде из села Горенское теперь есть знаки «Жилая зона» и «Конец жилой зоны».

На улице Чичерина у дома №1а появилось одно место для парковки инвалидов.