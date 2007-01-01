Власти Калуги рассмотрят закупку троллейбусов в Челябинске
В этом городе на заводе производителя побывали министр транспорта Александр Шпиренко и городской голова Дмитрий Денисов.
Они отправились туда по поручению губернатора.
- Посетили площадку, на которой сейчас строят депо, и съездили на завод по производству троллейбусов, - рассказал 20 мая Шпиренко.
По его словам, поездка получилась продуктивной и насыщенной.
- Будем изучать экономическую модель концессии и опыт Челябинска для возможности применения его в нашем регионе, - заявил Шпиренко.
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