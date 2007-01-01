В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 71 297 нарушений

Статистика предоставлена с 8 по 16 мая.

В понедельник об этом сообщили в центре безопасности дорожного движения Калужской области.

Чаще всего водители превышали скорость – 47 292 раза.

16 674 автолюбителя нарушили правила проезда перекрестков.

4235 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

1236 человек выехали на встречную полосу.

1167 раз автолюбители не пропустили пешеходов.

415 раз водители парковались в запрещенном месте.

178 попали на камеру во время движения по обочине.