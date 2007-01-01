В Калуге убрали паркоматы с площади Победы

Их не будут туда возвращать.

- Срок эксплуатации паркомата - 3 года. В Калуге они отработали 10 лет, - рассказали в пятницу, 17 мая, в управлении городского хозяйства. - Учитывая, что данный вид оплаты парковки стал непопулярным у горожан в связи с полным переходом на электронные сервисы, возвращать устаревшее оборудование на улицы города не планируется.