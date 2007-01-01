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В Калуге убрали паркоматы с площади Победы

Дмитрий Ивьев
15:05 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Их не будут туда возвращать.

- Срок эксплуатации паркомата - 3 года. В Калуге они отработали 10 лет, - рассказали в пятницу, 17 мая, в управлении городского хозяйства. - Учитывая, что данный вид оплаты парковки стал непопулярным у горожан в связи с полным переходом на электронные сервисы, возвращать устаревшее оборудование на улицы города не планируется.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Маривана

Зачем? Для кого? Сколько вижу сообщений в интернете - все против. Сколько общаюсь с теми кто рядом живёт - все против. Мнение жителей никому не интересно. Весь сквер испортили. Бред какой-то - часовня рядом с церковью. Не нужна она там! Кто это решал? Слов нет нормальных.

...
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