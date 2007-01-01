Министр оценил ремонт дорог в Ферзиково и Тарусе
Не везде подрядчики укладываются в график, рассказал в пятницу, 17 мая, Александр Шпиренко.
В Ферзиково министр транспорта Калужской области побывал на мосту через Мышегу.
- Подрядчики сильно отстают от графика работ, за что уже несколько раз были оштрафованы, - заявил Шпиренко. - Дал поручение увеличить количество рабочих и темпы работ, иначе будем принимать решение о расторжении контракта.
А вот ремонт участка дороги Калуга – Ферзиково он похвалил. Там сейчас укладывается выравнивающий слой.
- Заехал в Тарусу, где в этом году ремонтируется въезд в город, - рассказал также министр. - Работы начались в срок, сейчас ведётся подготовительный этап. На этом объекте работает новый для нас подрядчик, будем внимательно следить за тем, как они будут справляться.
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