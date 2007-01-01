В Калуге перекресток Суворова-Энгельса перекроют на три дня

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на фасаде Космодамианской церкви.

Проехать там нельзя будет с 9:00 до 18:00 18, 19 и 25 мая, сообщили в пятницу в управлении городского хозяйства.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.