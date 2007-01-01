В Калуге перекресток Суворова-Энгельса перекроют на три дня
Это связано с ремонтно-восстановительными работами на фасаде Космодамианской церкви.
Проехать там нельзя будет с 9:00 до 18:00 18, 19 и 25 мая, сообщили в пятницу в управлении городского хозяйства.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня