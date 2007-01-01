В Калуге изменят схему движения на объезде Синих мостов
В субботу, 18 мая, с 11:00 ремонтные службы закроют временный проезд по улице Тарутинской на 2-й Городской проезд.
Движение будет осуществляться, как и в прошлом году, через улицы Вагонную, Луговую и 8 Марта.
- Это нужно сделать, так как уже приступаем к реконструкции подъездных путей к Синим мостам со стороны Малинников. Стройка идёт полным ходом, - заявил в четверг городской голова Дмитрий Денисов.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня