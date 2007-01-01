В Калуге изменят схему движения на объезде Синих мостов

В субботу, 18 мая, с 11:00 ремонтные службы закроют временный проезд по улице Тарутинской на 2-й Городской проезд.

Движение будет осуществляться, как и в прошлом году, через улицы Вагонную, Луговую и 8 Марта.

- Это нужно сделать, так как уже приступаем к реконструкции подъездных путей к Синим мостам со стороны Малинников. Стройка идёт полным ходом, - заявил в четверг городской голова Дмитрий Денисов.