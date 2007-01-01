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В Калуге положили новый асфальт на улице Огарева

Дмитрий Ивьев

Пока там появился только выравнивающий слой, сообщили в четверг, 16 мая, в Службе единого заказа городского хозяйства.

Дмитрий Ивьев 317 Читайте KP40.RU: