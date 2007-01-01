В Калуге положили новый асфальт на улице Огарева
Пока там появился только выравнивающий слой, сообщили в четверг, 16 мая, в Службе единого заказа городского хозяйства.
Работы выполнены от улицы Московской до улицы Плеханова.
- Готовимся к установке опорных плит на колодцах, - пояснили дорожники.
После этого уже будет уложен верхний слой асфальта.
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