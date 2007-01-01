В Калужской области начался ремонт еще одной дороги
Работы ведутся в Жуковском районе.
Дорожники приведут в порядок более 10 километров дороги Белоусово-Высокиничи-Серпухов-Чаусово-Троицкое-Кременки, рассказали 15 мая в министерстве транспорта региона.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ремонт завершится в августе следующего года.
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