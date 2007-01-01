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Авто и транспорт

В Калужской области начался ремонт еще одной дороги

Работы ведутся в Жуковском районе.
Дмитрий Ивьев
10:18 сегодня
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Дорожники приведут в порядок более 10 километров дороги Белоусово-Высокиничи-Серпухов-Чаусово-Троицкое-Кременки, рассказали 15 мая в министерстве транспорта региона.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт завершится в августе следующего года.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Сталкер

В Питере полиция требует изгнать самокатчиков с тротуаров, там даже гибель пешехода зафиксирована. А вдобавок лучше как было предложено избивать самокатчиков самокатами!

...
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