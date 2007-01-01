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Авто и транспорт

В Калуге троллейбусы остановились на улице Московской

Днем в среду, 15 мая, фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».
Дмитрий Ивьев
16:41 сегодня
0 378
Фото: Калуга ДТП.
Читайте KP40.RU:

Троллейбусы не могут проехать из-за ремонтных работ на сети в районе депо.

По сообщению очевидцев, троллейбусы остановились в правой полосе.

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