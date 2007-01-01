В Калуге собираются пустить транспорт на улицу Непокорённых Ленинградцев
Этот вопрос обсуждался 15 мая на личном приеме министра транспорта региона Александра Шпиренко.
Сейчас там ведется малоэтажная застройка и быстро растет число жителей.
- Поручил администрации города Калуги рассмотреть возможность изменения схемы муниципального маршрута общественного транспорта № 71, в части его продления для охвата застраиваемых территорий, - заявил Шпиренко.
Также власти готовы скорректировать расписание маршрута №146. Свои предложения будет готовить инициативная группа жителей.
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