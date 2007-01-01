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Авто и транспорт

В Калуге собираются пустить транспорт на улицу Непокорённых Ленинградцев

Этот вопрос обсуждался 15 мая на личном приеме министра транспорта региона Александра Шпиренко.
Дмитрий Ивьев
15:29 сегодня
0 218
Читайте KP40.RU:

Сейчас там ведется малоэтажная застройка и быстро растет число жителей.

- Поручил администрации города Калуги рассмотреть возможность изменения схемы муниципального маршрута общественного транспорта № 71, в части его продления для охвата застраиваемых территорий, - заявил Шпиренко.

Также власти готовы скорректировать расписание маршрута №146. Свои предложения будет готовить инициативная группа жителей.

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