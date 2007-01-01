Новый надземный пешеходный переход построят в Калуге
Его собираются обустроить на обходе города рядом с кампусом МГТУ имени Баумана, сообщили в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».
Когда переход построят, дорожники собираются ликвидировать два регулируемых перехода у остановок «Пучково» и «Поворот на Пучково».
Ожидается, что все работы завершатся до конца 2024 года.
- Переход увеличит пропускную способность автодороги и повысит безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов и студенческого городка, - заявили в управлении дорогами.
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