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Новый надземный пешеходный переход построят в Калуге

Его собираются обустроить на обходе города рядом с кампусом МГТУ имени Баумана, сообщили в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».
Дмитрий Ивьев
09:37 сегодня
0 406
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Когда переход построят, дорожники собираются ликвидировать два регулируемых перехода у остановок «Пучково» и «Поворот на Пучково».

Ожидается, что все работы завершатся до конца 2024 года.

- Переход увеличит пропускную способность автодороги и повысит безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов и студенческого городка, - заявили в управлении дорогами.

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авто дороги
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Комментарий дня
LEO55

Присоединяюсь ко всем критикам нового оформления КП. Верните прежний вид, новый совершенно неудобный и неинтересный

...
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