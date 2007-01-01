+6...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 16 по 18 мая из-за проведения ярмарки
Авто и транспорт

В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 16 по 18 мая из-за проведения ярмарки

С 22:00 четверга, 16 мая, до 20:00 субботы, 18 мая, в Калуге будет закрыт проезд по участку улицы Кропоткина вдоль сквера Ленина. Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской управы.
Дмитрий Ивьев
12:16 сегодня
0 201
Читайте KP40.RU:

Движение закроют на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать с 17 по 18 мая с 8:00 до 18:00.

Новости по тегу
авто
eyJpdiI6IjYvbmJldlpwekt0VGFNVVo2ZUw1V0E9PSIsInZhbHVlIjoiRDliZlZyTGNrT2V4MlgxelFZdEJSYXdHcjNwZ3NCSkRDUGNxcnVkSDBWK1pGTDY1bU4yS1ZURHhlbWhZODdiVUxkL202ekJoQXNBQVIyUGFtNDRyRjNJd3RJODRBNERlSzZzMDhMU2c4RVBnalhkN0hpM0tjUnk4ZmZFVVRGTHE1UlBKOHh4bXpaSTJvN1BmbUJJWEF6UkFOV2p3V1k2ZU1IM1ZTZDlmcVJobkI0NVFKek1UMXphUnZLbEh1dWpDSk5oaXRtZkZCNVZtUDltNlZNN09EekFQUEJwNkxVRjN3THRobEVuMEVRYS9QQ05uUkVqcUZqVTkrSytpMUZmczZDMXoxWDVrK2hRTGNETm1qQi9WeEZtR0Ryd0E0cWdRNkFxR0tYKzVzQ2ZiSHBRSU5pZlMybGx1M0E4QnJpZG5wUkNkV3pUYS9LRkwxb2o4QTNiZ1NxT29vSEREd0VZaVgvUHZRclpvODBlTFZ5TXMwejlZYkNTVm1xbXkyS1JKcGJ2UU5BdGR2My9ua3h6bXhWWDQxK2dkWHk0Tm5tU29INUJSNVpqSG56bFBFMU1kd3FKcXZkYThKaWJhR2trMkN1TnA4L0FjSk9qTFYxeTNjSmpUV3RXL1Vma21sNzcyanNjc1c0cmM4eGNFYWtOSFFLdlJZVmlJVnA2b1Y0Um5rY2Uvczk3NTB3OTcxYmk1RjkybHVxV0xNM2hxT2tuMElzZmc0U0srZWMvUzVrRWt0bTZjWDNQZ2hrbkpjNWZBSC9ZMFdMdDBCUHd4UWo5RTdmWHhRQVZkOE8ybTVGUjJZaGVpVjgvSWlxTnRpR0tHVkQ3UWtzd2xUeWZIZ0JTOGRHMHVsZ1JabTZuMmFscVI2VjRQN0NGcWh2dGdyc3cvRTRibVdJL0VhY3M5R3FXN2djd3k3L3hidGdOYnlIaWZiSldqTU9TVnlma2dnWDZKMTRReVNCQ3lxSlE0MWxGcG1aTEd3NlQ4QzFGSWhLc2xLV2huV2tXV1hSVU0yUkRzIiwibWFjIjoiYTgzZmZmOTM3ZjAyNjkyMzBjZDhmZTU1YjRjMDc4ZjRiMjc5NzVkMzNhMmQ1MGRiOWJkZWE0YTJhNmE0ZGM1NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik0rcFdLWGltUzc4K01aZnJvaVIyeWc9PSIsInZhbHVlIjoiL29NeWtocVd3RmpmTkZONnRzdERFOUI1UUROcWh4RGJYdkg2aUJvL3V1eE5JcDhOQTJnUjJCVFhiREl4RWVocXJNVmtoT085bzdaVzVOL3lvZDlEY2N4N0hhSEUzUmJLYm9UMCsxdTEyN1U2SDBRQmhJZ1c1T1ZleXRFZjB0OVVWTUJEKzhZSmNaNkVnSG9YU0JJbHpnQzlQY2JoZDcwVVJLdWE0dFVPQTBRa1pUOEFCRGtsalJlWjRmQWlxb0Exd0NtSVRNeW9LTlA0SHhqVWwxQURBV1JGMFg2STdvdXRkbXJ6TkRBMjdOOFliWE1hTER5Z2U2MzJBVDhXNE5KbHROOFk3ZDhxUXpMcXZhSCtSR0QrZmpEblp5V0k0SEFEWWFvRzdpOW0wUHJ0RTlya1JNQkF5ejFRL0hjeWp0WGFkQWZxMklqUk9yRWhVYlczQ0VjbXM3dW5XeEM2MFgzc0Q4cXR1ZHUycTFndnFlZldBT0Q5QmQ3RUx5RExXQ1c0VVFWdHFyZkRlU0VoNyt2WnBuSEljbEtRemRrS2g2aTE5bGFyZUdEM3BFN09WNW1FSUpBekVmT1poTDhGSC8yVUFTMFljaUowUjZvTS9xTDFIOXhhTmIyUEh4MGJxZER3R1FQVFJRRVBFV2Z1V05yK0QxR2VKeDJwR2x2TTRNSFQ2ME5MK3pudzZ5ZStuRHJGbmNkcjB6SEVRUzNOdTZLdTJzMW9GS2Fjb2d1RzJWQjJ6ajNEdTZuT2tMYVlOcEVPbk9QdDRRY0lTeWZHYlBjMG5QcGc5VUx4N1pEMzdkOFhuSk5PbTIzQTNuVWMybStyU2llZmd2SGRUVzduUWd0dUhEU2JoMEQ0enIrL3Z4RjJyMmg5dDFHU05QYkVNanVxVmxOd0dWSTRoUEJXbWdLNkJobTNYZlBSUUZFY3RqWjN1L3E1Um0xc1lHQmZoS0w1SGhRMmxnPT0iLCJtYWMiOiIyYmMzZTI1ZWM2N2UzYzNkZjdhMzNjNTE3NmQ1NjU0ODUzNjA4OWY3MjM3NmNmMWRlNDJkNjc0YmFiMDFkY2U0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии — авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJOWW5tRVRKclJDcnZLdGhQem9jb3c9PSIsInZhbHVlIjoiYklOdnQrS3VKQlRoNEcwNGlDS0RJOW56Nk8wZ1VYS3puSUpiODlwQ081akFPeE96OXhkZ2x0YVo1Z2ZXMzd4WlJZdHpLUHpBbVdQeGVwakh5Z1UrZXk4LzVGZkE0anNQMXA1WjIzVnFYNk5iMWJYT2VSYW1UUnFIZXdtQW5reFMrYnVMT3pHSHZ0OFZBTmEzT2pTaHNFZUdJVWE2amVZWFlsV0JQVlRKcTZTZTBnSldHc2R0dTE0ZWljTk9Fek0wc0FqU2IzYmcwZll4YWJsRVpQMUsyYWxsRjBZRitOU242UjNDUjk4bWMreFhNaHFpc2lwRE1zbGFlejB2c1FuUTliQVkwUW4rY052STJKV2xFWXkybVNPemVBWStMZlUyUGhUZFlIQ3JDUU1uVDdzRHJpN20wV2xPTy80aFJmR2J6UzQ0aFY1ajNTQmIzY3EydnNjWlRETWR3em1DY3lJSWQzbG1SL1N6RUV4clkzUmhHcEI2L1VyTFJPTmFKWDJmRHZSemE1NnNEWUhNZkZzSm5EOUx4M1J2NXgwbDAxaXdXSzBBalMzOHVLbFZReUs5NEo5YVR3NnV5R1ZKRmc4MDNtN0tTNjBjUnhud2RtSHkwT1E4QmlROTFpREJrMkk1NnVMNEk5aVQvUUk9IiwibWFjIjoiM2Q0MzcwOWUwMWM4MTJhYzU1YmU1OTVjMTUwZjkwYzQ4YmViMzk5MjE3NDZmYmJlOGYyMzc3NGY4ZDQ0MmYyMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlVFb1RwZnVjc24zNi8raXlMMFZ1eWc9PSIsInZhbHVlIjoiSVYvVUVlRVNNcEo4NzNyUDVnZ3hFalp1WWNzNG1sR05Ob2dMQ0NHeUk0M0JiWVNoSkNMdm5mTTUwMDlpcVAyUnNZKzgxM2s4KzhCMGJTQnhrcWJGUjFpVkJJTjdPb1hPOG9EZkZkQnZpQW8zRU5ZZ1o2WTFhOWI2ZUdJYktGVm1vSTBwb0VXTGZiTmJtQ3hrNUxjSjBjam44K0ExNi9yOHBHT0hKTDFXdjNmazYxMHVORDJnV2NRdFZTTnNkQnJvcEk1VlU0ZHFvcEVtanJrV3dXejlmN1BSMHF6aTJHaFJDVGM0RXBSYWVWMU84M2ZTN1FybDdSNGxpRnlUQ21vRkZLQ1NTVGhtcC80endHbkFoMjJqTzZLTUhHV1Zmc0RwbkhiSDd5L3BndCtyTlNoUHhMTmRRYzJFUitUU1AwbkR1TXRCaFpCMGgrcjFuLzVKclVnTlpFcXJzVDNtYzhWdWc4RU1EUWxsQWswVDAzbndlWFZ1aHlMTkhSQTJ4SENZaCtWMHpEVkE1UlI2TEVJdURLREJWcW1xeS9xVERXRGVnTWRwcDczaWtWTll2NTE4by9Ld3BoQllTSFBRU3ZWOUNycmFkckM2b21vUzBvVm02R3lOZUpja2VkTkZxWWppTU5HNjdNc3hEYkk9IiwibWFjIjoiM2ViZGQzZWJjYzc1MzhmMzE5ODcyNTkyMjkwYzk1MGQ2ZDBmMzUxMjA0MTk2YmU2YTFkMDE1ZDBlNmNhZjNhZSIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 5980
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 3782
Калуга
Дороги
07:12 27.03
13 4638
Калуга
Весна - красна.
10:19 19.03
11 5655
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 3034
Калуга
Раздельный сбор мусора
15:30 19.03
7 3425
Калуга
В детский сад через помойку
14:28 14.03
4 7393
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 1914
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 5323
Новости компаний
eyJpdiI6IittQU82YkJvUHpPZjQ5RitaN1k2ckE9PSIsInZhbHVlIjoiSFBQTDA1b3ZUeDk5OWFJcUROK0dXc3VZcTNaR1QydXFBRVhsVURIZG9kUGk2UTJHU2Nrb1R0dlpVcGR2NVpKSzVtaWQyYzlDVzZhOXhLWU1oWmtxRFhoVXRXNUxQODhaQVY3NmtPOWwyVnk3QlFXMzAzYXNiQjBNRnhCSW9ybjk5MUFnZmdLYzkxaHdtQytuU3F6OXYvVzVRNEExUGJtUUlBeThIanBWOWg1WHFQNlA1ZDh2L2xaeXdoRW1kMzlZT1FrYnpwbGxJRHRuV21jRnNXa1BDMzR5K0FldDFOTVo2UkFEK1FSUythL1VJMDFlb0VUQWlUYjZiMWl4QURLcnYzdWpMcndOdzV2KzFhSmhRbnVGMy9aN3hHZmR0R1BZNUxhQTNhQTdaTVZCZ0dXMUVVVTBTRTNvTDc3OWZoUUVqRENuQzhoSDV0bzc2S2Vic01WZTc0ODM2KzVXL2N0TUtEd3JqbUJlWEd3dzVXVDJGWStqWlRLUEJxSEcrK0hPOTE4OG1qN1ZxL2p6TFJvZzVTLzZXdWNKRWRjV2pHUzRteHQxcktnbEJsU1lNNjZxM3JtZ2VDMTdwazd3OUdQM0xPT1JvWU5ZS0VvcmI1Q2RHUkxMZzR6anIrWVdEWGczZHJWMFhDZ29XRFFNWGtsWk9mUmg0aTZBRVZLZ3BDbm9oeG52SjZJVTEzcmJKVm45b1J2MFFaeHNOdTN2VHhaY0RrcCtlRldMdGNQSnVPNHJJblZ2bXYzYVJZQ29PLzh0MzdOSElhMERKQ1FPd2FRejE4dUE4S3hwM21Nait5anRTbk9sZ0M5Y3JnejlVTUFKK1crOGNVYjk0S3BNajJPayIsIm1hYyI6IjlmMTNlMTM0NTk4MDdkZmMxMmY4ODdlMjUwYWNkYWM4NTdkNTAxNjBjMWM1ODU3NzkzMzhlNTdmY2E5NDgwMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
А где сейчас человек, который сбил кучу людей на улице Кирова?
Ded Evgenich
08:57 15.04
28 11307
Калуга
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Влюбчивый
10:34 21.04
15 2819
Калуга
Открытое письмо Владиславу Шапше от инвалида
12:43 18.04
6 5565
Калуга
Наша страна борется с мировым злом, а тут такое!
Tomer Savoia
17:53 15.04
6 3472
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 4273
Калуга
где горит?
Ded Evgenich
14:05 13.04
1 3139
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13831
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
ниссан

сайт нормальный верните обратно. вам народ об этом писал неоднократно. кто этот дизайн сайта придумал-оторвать руки

...
ТОП тегов
дтп авто погода криминал мчс гибдд происшествие статистика общество коронавирус
eyJpdiI6InlESGU3Vmt2YWhJMXhyKytFSWNsWkE9PSIsInZhbHVlIjoidVZQYmFDaTF2UDJjWGFON3lrUXJEcEY1QWR6S3h6RFY5QkpvVGZXakJTYmNyNE4zRlNkNHF2UTlkVWtWRk9oYXk4MnZrNXpjUitLbXpqM1l3cmtPbnlFUThXWHNYYXZPUHduVjB4SjVtY3JkZ2tncWdCR3ZJM3pwK3FSS0tBaDdUZS8wYTdyYWRFaGwva0x4R0Q4MEtjS2Z0VG9TTHVzcFRBazRUelo3Z0dOUkp5RG5Ub0xIYy8wOFZFNU53anIydW52ekdhZDc0UVBYRGpMd0pib1AxcnhjTDc0bU84b0lvU2hLZjJmQlNRR3BBY3R4emJleDRkYURCb21MNHoxN0s4cEFnKzhzbWY2V1hBZ0xyRTJ2aHhNcmZ1RE1TR2syaGF5eFAranR6K2kvdEtEamxuWmlwTyt6REE1Nmp6a3NaNTc4VHVFLzdidSt3YTcvQ3h2NERUOVlkSmZ0TFBwbGVKWWU4YVEyK1JpakwxdytPN2FUb0FVaCtsOXZxREFUcFE1VTlpY2pjUXorSys4YXBBVlJwcmkwb1ByWVA2UFNkdlZMaWRZcGV1bm5VSm42Sm5IOWxrTmFnM1E0WHZBTiIsIm1hYyI6IjcyNjcxNDBjOTg2MDE0OGY2NDMxMGJhNjQ5NDQ2MDUyZjEyOTA3ZDRjOTdkNThmM2M2MjE0MmVjZjRiMGU4OTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+