В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 16 по 18 мая из-за проведения ярмарки
С 22:00 четверга, 16 мая, до 20:00 субботы, 18 мая, в Калуге будет закрыт проезд по участку улицы Кропоткина вдоль сквера Ленина. Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской управы.
Движение закроют на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 на площади Старый Торг.
Ярмарка будет работать с 17 по 18 мая с 8:00 до 18:00.
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