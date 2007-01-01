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Авто и транспорт

В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 39 395 нарушений

Статистика предоставлена с 3 по 7 мая.
Софья Фирсова
11:17 сегодня
0 237
Читайте KP40.RU:

В понедельник об этом сообщили в центре безопасности дорожного движения Калужской области.

Чаще всего водители превышали скорость – 26 402 раза.

9453 автолюбителя нарушили правила проезда перекрестков.

2054 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

543 раза водители парковались в запрещенном месте.

581 раз автолюбители не пропустили пешеходов.

268 человек выехали на встречную полосу.

94 попали на камеру во время движения по обочине.

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Комментарий дня
ниссан

сайт нормальный верните обратно. вам народ об этом писал неоднократно. кто этот дизайн сайта придумал-оторвать руки

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