В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 39 395 нарушений
Статистика предоставлена с 3 по 7 мая.
В понедельник об этом сообщили в центре безопасности дорожного движения Калужской области.
Чаще всего водители превышали скорость – 26 402 раза.
9453 автолюбителя нарушили правила проезда перекрестков.
2054 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.
543 раза водители парковались в запрещенном месте.
581 раз автолюбители не пропустили пешеходов.
268 человек выехали на встречную полосу.
94 попали на камеру во время движения по обочине.
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