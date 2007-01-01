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Авто и транспорт

Дополнительный поезд пустят в Калужской области на Радоницу

Православные верующие будут посещать кладбища во вторник, 14 мая.
Дмитрий Ивьев
11:15 сегодня
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В связи с этим на участке Бетлица-Подписная пустят пригородный поезд с остановками на станциях Феликсово и Платформа 83 км.

- Рядом с ними расположены кладбища, которые в этот день доступны для массового посещения, - рассказали в Московской железной дороге.

Отправление поезда из Бетлицы - в 10:00. В обратном направлении из Подписной - в 12:28.

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ниссан

сайт нормальный верните обратно. вам народ об этом писал неоднократно. кто этот дизайн сайта придумал-оторвать руки

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