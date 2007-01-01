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Новость дня Авто и транспорт

Калужан попросили не парковаться на улице Огарева

На выходных там начали укладывать выравнивающий слой асфальта.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
0 130
Читайте KP40.RU:

Жителей окрестных домов управление городского хозяйства попросило на время ремонта не парковаться вдоль проезжей части.

Также всех водителей просят обратить внимание на временные дорожные знаки.

На улице Огарева поменяют асфальт и тротуары.

О сроках ремонта соседней улицы Чижевского пока ничего не сообщается. Пока там еще не поменяли коммуникации, проходящие под дорогой.

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Комментарий дня
ниссан

сайт нормальный верните обратно. вам народ об этом писал неоднократно. кто этот дизайн сайта придумал-оторвать руки

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