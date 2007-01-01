Калужан попросили не парковаться на улице Огарева

На выходных там начали укладывать выравнивающий слой асфальта.

Жителей окрестных домов управление городского хозяйства попросило на время ремонта не парковаться вдоль проезжей части.

Также всех водителей просят обратить внимание на временные дорожные знаки.

На улице Огарева поменяют асфальт и тротуары.

О сроках ремонта соседней улицы Чижевского пока ничего не сообщается. Пока там еще не поменяли коммуникации, проходящие под дорогой.