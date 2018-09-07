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Варламов назвал реконструкцию сквера Комсомола кощунством

07.09.2018 16:57 1 631 Елена Французова
Варламов назвал реконструкцию сквера Комсомола кощунством

Как мы писали, калужане были шокированы видом отреставрированного сквера Комсомола http://www.kp40.ru/news/accomp/51203.

 - В Калуге еще одним памятником стало меньше. При «реставрации» строители уничтожили мозаичное панно в сквере имени 50-летия ВЛКСМ, заменив его почти что туалетной плиткой. Если посмотреть на фото, то утраты мозаики были не столь катастрофическими, все можно было при желании восстановить. Оказалось, что проще все сбить и выложить кафелем. Вот вам еще один пример сохранения исторического облика Калуги, - написал в группе «Калуга и калужане» наш коллега Леонид Иванов. 

Такого же мнения придерживается известный урбанист и блогер Илья ВАРЛАМОВ. 

- Наверное, такая плитка неплохо смотрелась бы в общественном туалете какого-нибудь калужского ТЦ, но заменять на нее мозаику — это настоящее кощунство, - говорится в сообщении в соцсетях в группе  «Фонда сохранения исторического наследия», созданного Варламовым.

Городские чиновники заявили, что оплата за реконструкцию не будет перечислена, пока исполнитель не приведёт в соответствие с техническим заданием результаты своей работы. Ему уже направили претензию.


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Тэги: благоустройство
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