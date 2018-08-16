Яблочный пирог спасёт старый сквер

Калужские энтузиасты собираются реанимировать пространство за кинотеатром «Центральный».

Когда-то это было одно из самых популярных мест отдыха в Калуге. Горожане старшего возраста до сих пор вспоминают о нём с ностальгией. В скверике за «Цент­ральным» были летняя открытая танцплощадка, летний кинозал, тир и кафе.

«Всю территорию украшали скульптуры, — пишут на портале kompas-kaluga.ru. — Говорят, что у фигуры оленя, стоявшей внутри сквера, в глазах горели лампочки. В самой глубине парка находился белый слонёнок. Перед входом в сквер стояли «мускулистый» младенец и балерина. Кругом были красивые клумбы, множество цветов и экзотических растений».

Днём в сквере гуляли родители с детьми. Вечером сюда приходила молодёжь.

Со временем скульптуры исчезли, фонтан сломался, детская площадка — тоже. Постепенно жизнь в скверике затихла, и начались долгие годы забвения.

Арт-пикник

Недавно появилась надежда, что это не навсегда и пространство за кинотеатром «Центральный» однажды вновь станет живым и интересным. На скверик обратили внимание несколько городских сообществ: «Среда обитания», «Мы разделяем», «Открытая мас­терская», «Зелёный город» и «Город рядом», — которые не так давно объединились под эгидой экорезиденции «Зелёный центр». Она получила прописку по адресу: Кирова, 31, строение 3. Небольшое одноэтажное здание стоит в глубине скверика за «Центральным».

Первое, что сделали энтузиасты, это прибрали его территорию, покрасили старенькую ржавую детскую площадку, повесили там тарзанку. И — чудо! — здесь сразу стали появляться дети. Тогда-то и родилась идея обустроить в сквере хорошую игровую зону, а само пространство в нём сделать творческим, вертящимся, мыслящим.

В одну из июньских суббот в скверике за «Центральным», действительно, всё завертелось и закрутилось: активисты провели первый городской арт-пикник «Зелёный кит». В течение нескольких часов здесь проходили творческие мастер-классы, лекции, музыкальные выступления, игровые эксперименты. Оказалось, что пространство сквера удивительным образом подходит для таких мероприятий.

Сразу после того, как активисты покрасили площадку, в сквере стали появляться дети.

Первый городской арт-пикник «Зелёный кит» показал, каким живым и интересным может быть сквер, если уделять ему хотя бы немного внимания.

Как найти 100 тысяч

— Изначально нашей идеей была только детская площадка, — говорит один из сооснователей городского сообщества «Среда обитания» Наталья АНДРЕЕВА. — Но потом мы поняли, что этого недостаточно и необходимо продумать пространство всего сквера. Для этого мы хотим обратиться к современным архитектурным организациям, которые понимают функционал города и ответственно относятся к проектированию.

Стоимость проектных работ — примерно 100 тыс. рублей. Необходимую сумму энтузиасты планируют собрать во время благотворительного фестиваля яблочных пирогов, который пройдёт в скверике за «Цент­ральным» в День города, а также с помощью крупной российской краундфандинговой платформы «Планета.ру». Если всё сложится как надо, то уже к весне 2019-го проект будет готов.

Нужно ли это городу?

— Мы знаем, что справимся, — уверена Ирина РЕЙНУС, один из сооснователей «Среды обитания». — Главный вопрос для нас на сегодня: интересно ли это городу? Какими должны быть наши действия? К кому идти? С кем согласовывать проект? Эти вопросы Ирина задала городским чиновникам во время недавнего обсуждения судьбы нескольких городских объектов, которое состоялось на дискуссионной площадке «Точка кипения — Калуга». В ответ начальник Управления горхозяйства Алексей ВОЛКОВ посоветовал первым делом согласовать свои действия с директором «Центрального» Надеждой АНДРИЕВИЧ, поскольку территория сквера относится непосредственно к кинотеатру. – Далее мы придём в Управление экономики и имущественных отношений, посмотрим перспективы реализации данного проекта, — добавил Алексей Волков. — И всё — вперёд. При условии, конечно, что его одобрит общественность. Надежда Андриевич предложение городских активистов уже поддержала: — Мне очень нравится идея. Сквер станет более ухоженным, и это привлечёт гораздо больше людей в кинотеатр.

Встречаемся 25-го в полдень

Фестиваль яблочных пирогов начнётся в 12 часов в субботу, 25 августа. Идея заключается в том, что люди пекут пироги, приносят на мероприятие, где их разрезают и продают за пожертвования. Сумму каждый определяет самостоятельно, исходя из личных возможностей.

Во время фестиваля гости могут поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, поиграть в настольные и подвижные игры, порисовать, попить чаю, просто пообщаться.

— Как и в прошлом году, мы постараемся воссоздать атмосферу уютного старого дружного дворика, — говорит Наталья Андреева. — Эта тема очень хорошо ложится на нашу идею обустройства сквера, где комфортно провести время смогут и дети, и подростки, и взрослые.

К фестивалю организаторы собираются сделать лавочки и пригласить художников, чтобы те расписали скамейки.

— Это станет нашим первым вкладом в реализацию будущего проекта, символом серьёзности наших намерений, — говорят городские активисты.

Теперь самое главное, чтобы муниципалитет, когда проект будет готов, не сказал: «Классно, но денег нет». Или чтобы специалисты горуправы сильно не увлеклись «перспективами реализации проекта» и не загубили идею на корню.

Эта статья была опубликована в №33 газеты «Калужский перекрёсток» от 15.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.