Глава городского самоуправления проверил ход работ по благоустройству

07.08.2018 14:20 611

7 августа Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ встретился с жителями дома № 10 по площади Победы, чтобы оценить ход работ по благоустройству дворовой территории.

В прошлом году жители этого дома попросили Александра Георгиевича включить их двор в программу «Формирование комфортной городской среды». Двор был в запущенном состоянии, а место под старым деревом облюбовали асоциальные элементы и превратили в мусорную свалку. После дождей во дворе скапливалась вода, зачастую жильцам было сложно попасть в подъезд.

Подрядчик учёл пожелания жителей: дерево спилили, разобрали мусорные завалы, уложили новое асфальтовое покрытие, расширили проезд и обустроили парковку для автомобилей. На сегодняшний день работы выполнены на 70%, в ближайшее время во дворе будет установлена детская площадка со спортивным оборудованием, леерное ограждение, шлагбаум на въезде, а также смонтировано надподъездное освещение.

– В прошлом году я осмотрел множество дворовых территорий в своём избирательном округе, чтобы определить приоритеты, и пришел к выводу, что этот двор нуждается в ремонте в первую очередь, так как он был в весьма неприглядном состоянии, – прокомментировал свой выбор Глава городского самоуправления Александр Иванов, – работой подрядчика жители довольны, надеюсь, что после завершения ремонта двор будет принят без замечаний.

После приемки двора жители возьмут благоустройство территории в свои руки: нанесут разметку парковочных мест и проведут работы по озеленению