Губернский парк: давай начнём всё заново

Как мы уже писали, недавно на площадке «Точка кипения — Калуга» состоялась общественная дискуссия о судьбе трёх больших городских объектов: Губернского парка, кинотеатра «Центральный» и здания бывшего колхозного рынка. О возможных сценариях будущего для «купола» мы рассказывали в прошлом номере (см. статью «Почему рынок не вернётся под «купол» никогда». — Прим. ред.). Сегодня — о том, что ждёт в ближайшей перспективе Губернский парк. Это ещё один проект городских властей, которому прочили грандиозное будущее и который по факту завершился провалом.

Обещанного годами ждут

Концепцию благоустройства лесной территории на Правом берегу, на улице 65 лет Победы, площадью порядка 40 гектаров, торжественно презентовали в конце августа 2014-го. Эскизы впечатляли: просторный бульвар, большая детская игровая зона, между деревьями уютно расположились лавочки и беседки, за входной группой — площадь с фонтаном. Чего там только не обещали! Крупнейший в Калуге роллердром, спортивные и детские площадки, пункт проката спортинвентаря, велодорожки, летнюю сцену, площадку для выгула домашних животных, каток…

Строить парк планировали в три этапа. Его открытие в полном объёме должно было состояться в 2018 году. Первое время темпы, которыми велась стройка, грели душу и радовали сердце. В 2015-м строители выполнили работы не только в рамках первого этапа, но частично и те, которые планировались на 2016 год. А потом всё сошло на нет. Через год область обещанных средств не выделила. Город в одиночку такой большой проект не потянул. К тому же выяснилось — как водится, внезапно, — что территория парка находится в ведении Лесного фонда и строить там капитальные объекты нельзя.

Тропинки ведут в никуда.

Сейчас в парке из того, чтобы было обещано четыре года назад, имеются парковка, бульварная зона, центральная площадь, одна детская площадка, объездная дорога, пешеходные дорожки, часть которых ведёт в никуда, и что-то вроде пикниковых зон. Бюджету этот недодел обошёлся, по некоторым данным, в сумму около 200 млн. рублей.

Установите туалет!

Сейчас властям вместе с общественностью и бизнесом нужно решить, как развивать эту территорию дальше. Впрочем, «развивать» — громко сказано. Фактически эту работу надо начинать заново. Кстати, авторство предыдущего проекта установить так и не удалось. Есть подозрения, что проекта как такового и не было — только «весёлые» картинки.

— В парке нужна большая детская игровая зона — та, что есть, маленькая и уже ломается. Рядом с ней мы предлагаем разместить площадки для воркаута и командных видов спорта, — говорит один из правобережных активистов Сергей ТИТОВ. — Самая больная тема — отсутствие туалета. Представьте: приехали люди из города — сходить некуда! Эта проблема не решается уже три года. Однозначно нужна охрана. В один из выходных из парка похитили порядка 20 фонарных столбов.

«Немножко не успеваем»

Идей, которыми можно наполнить пространство Губернского парка, прозвучало очень много: верёвочный парк, лесная канатная дорога, дог-центр, музей военной техники, кафе — желательно круглогодичное. Хотя некоторые предприниматели, которые участвовали в дискуссии, к этому предложению отнеслись осторожно.

— Общепит возможен, но он должен быть постепенный, — сказал бизнесмен-ресторатор Николай ТКАЧЁВ. — Открыть там сразу кафе я бы не рискнул, потому что непонятен трафик. Я бы начал с точек стрит-фуда.

— Такие проекты нужно выносить на архитектурные конкурсы и привлекать к ним максимальное количество участников, — считает журналист Кирилл ГУСЕВ. — И, конечно, надо дать туда дорогу бизнесу.

Начальник Управления горхозяйства Алексей ВОЛКОВ, выслушав все пожелания и замечания, ответил:

— Мы немножко не успеваем подтянуть туда инфраструктуру. Согласен с тем, что необходимо провести конкурс, подумать над наполнением этого объекта. Правый берег будет расти, и Губернский парк не должен оставаться в том виде, в каком он находится сейчас.

Видимо, не желая заканчивать выступление на минорной ноте, Волков добавил:

— Можно сколько угодно требовать от властей развития инфраструктуры опережающими темпами. Но мы с 2015 года увеличили в два раза количество мест для отдыха — с 50 гектаров до 96. Вы понимаете, что это такое?

Так было на картинках.

На эскизах детские площадки выглядели впечатляюще.

В реальности получили пластиковый ширпотреб.

Через три года

Впрочем, ни одну из озвученных идей реализовать пока невозможно. По-прежнему всё упирается в статус территории: юридически Губернский парк — это никакой не парк, а лес, а значит, построить там невозможно даже стационарный туалет.

С юридическими проволочками уже разбираются. Следующим шагом стало создание команды из числа горожан-активистов, предпринимателей и чиновников. Ей предстоит проанализировать текущую ситуацию и провести опрос калужан с тем, чтобы выяснить, каким они хотят видеть Губернский парк. На основе этих пожеланий разработают концепцию, которую выставят на открытый архитектурный конкурс. Проект, который победит, обсудят с калужанами, откорректируют, после чего начнут поэтапно воплощать в жизнь. Открытие парка предварительно запланировали на лето 2021 года.

Где взять деньги?

Это, конечно, в идеале. На практике, как мы знаем, часто получается иначе. Тем более что пока не решён главный вопрос: где взять деньги на проект? Часть средств, вероятно, будет выделена по линии федеральной программы «Комфортная городская среда». Как мы уже рассказывали, Губернский парк занял третье место в рейтинговом голосовании по благоустройству, которое состоялось в Калуге прошедшей весной. Но этих денег, видимо, недостаточно, поэтому чиновники настаивают, чтобы в реализации проекта поучаствовал ещё и бизнес. Предприниматели вроде бы не против, но…

— Бизнес хотел бы там присутствовать, если бы ему предоставили максимально лояльные условия, — заявил один из предпринимателей. — По возможности — с нулевой ставкой на первые годы.

О том, готов ли город к такой лояльности, чиновники, присутствовавшие на «Точке кипения», не сказали ничего.

Эта статья была опубликована в №31 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.