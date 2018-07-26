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Ресторан на Красной площади, скейт-парк, причалы для рыбаков – какой будет набережная водохранилища

26.07.2018 16:42 8 1002 Оксана КОЛОСОВА
Ресторан на Красной площади, скейт-парк, причалы для рыбаков – какой будет набережная водохранилища

На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся изыскательскими работами и проектированием набережной Яченского водохранилища. Общая площадь территории проектирования – 4 гектара, её протяжённость – чуть более километра. Начальная стоимость контракта составляет 4 млн. 474 тыс. рублей.

Как сказано в техзадании, основная цель работы – создание общегородской зоны отдыха, рассчитанной на горожан разного возраста. Например, в начале набережной со стороны дамбы планируется разместить скейт-парк и велосипедную горку, которые должны привлечь подростков.

В ситуационном плане, который прилагается к техническому заданию, фигурируют также детские площадки, лодочная станция, смотровая площадка, причалы для рыбаков и террасы для пикников.

На набережной планируются велосипедные и пешеходные дорожки, верхний и нижний променады с доступом к воде. Для любителей тихого отдыха установят беседки, скамьи и теневые навесы. Вся территория должна быть адаптирована для людей с ограничениями по состоянию здоровья.

Центральным объектом, судя по тому же плану, станет Красная площадь. Она находится в районе судейской вышки. Неподалёку разместятся ресторан и многофункциональный павильон.

Кроме того, разработчик обязан представить в своём проекте решения по озеленению территории, в том числе и такие, которые предполагают круглогодичное озеленение. Также должны быть предусмотрены общественный стационарный туалет, контейнерная площадка, парковки с экологическим покрытием.

В обязанности проектировщика входит инженерное обеспечение территории: строительство канализации и ливнёвки, водопровода, электроосвещение. Отдельно должен быть разработан раздел на ремонт понтонного моста через реку Яченку.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 августа. Торги состоятся 17-го числа. Выполнить работы организация-победитель должна в течение трёх месяцев с момента заключение контракта.

Напомним, за благоустройство набережной Яченского водохранилища в марте этого года проголосовало более 67 тысяч калужан. Работы будут вестись в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Выполнить их планируется в 2019 году.

Уважаемые читатели! Как вы оцениваете планы по обустройству набережной? Пишите в комментариях!


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Тэги: благоустройство
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