7 из 17 детских площадок не соответствовали нормам

Прокуратура проверила детские игровые площадки в Юхнове.
Как сообщила в пятницу, 22 июня, пресс-служба ведомства, на 7 из 17 обнаружены существенные нарушения нормативных требований.
- На площадках зафиксирована недостаточность песочного покрытия, - отмечают в прокуратуре. - Детские качели непригодны для использования, имеются повреждения на деревянном покрытии сидений, отсутствует информационная табличка или доска, содержащая сведения, установленные ГОСТом, на спортивных сооружениях имеется коррозия. Кроме того, на площадках не осуществлялся покос травы.
Администрации города внесено представление об устранении нарушений.
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