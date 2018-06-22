Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Пятница, 22 июня
$ 63.79 0.17
73.69 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

7 из 17 детских площадок не соответствовали нормам

22.06.2018 13:36 0 118 Дмитрий Ивьев
7 из 17 детских площадок не соответствовали нормам

Прокуратура проверила детские игровые площадки в Юхнове.

Как сообщила в пятницу, 22 июня, пресс-служба ведомства, на 7 из 17 обнаружены существенные нарушения нормативных требований.

- На площадках зафиксирована недостаточность песочного покрытия, - отмечают в прокуратуре. - Детские качели непригодны для использования, имеются повреждения на деревянном покрытии сидений, отсутствует информационная табличка или доска, содержащая сведения, установленные ГОСТом, на спортивных сооружениях имеется коррозия. Кроме того, на площадках не осуществлялся покос травы.

Администрации города внесено представление об устранении нарушений.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство дети
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

В Калуге коммунальщики разгромили детскую площадку 22.06.2018 14:38

Часть детских площадок предложили передать на баланс управляющих компаний 21.06.2018 13:15

Чиновники сообщили, когда благоустроят Яченское водохранилище 18.06.2018 15:31

«Памятник неподкупности» доделают за 6 миллионов рублей 18.06.2018 13:04

За Зайцевым не угонишься 15.06.2018 15:12


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 23 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 23 июня, 12:00
Мастер-класс по робототехнике
Мир, парк семейного отдыха
вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
сб 21 июля, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"

Концерты

пт 22 июня, 19:00
Концертная программа «О Родине, о мужестве, о славе»
Гостиные ряды
пт 22 июня, 21:00
Концерт группы "Игра"
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 24 июня, 21:00
Holystone
GaragE Bar (Бар Гараж)
вт 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Камерный оркестр
Дом музыки

Кино

8 подруг Оушена
Ночная смена
Фото на память
Псы под прикрытием
Новости компаний

Молодые специалисты филиала «Калугаэнерго» активно участвуют в конкурсах социальных проектов

Бесплатный Интернет и дом с уведомлениями

Филиал «Калугаэнерго» пригласил на работу выпускников Ивановского энергетического колледжа

Россельхозбанк отмечает свой День рождения

Последние объявления на KupiSlona.ru

Суппорт передний Audi 80/90 B4

Цена: 1 500 руб.

Суппорт передний Chevrolet Lacetti

Цена: 2 500 руб.

Суппорт передний Chevrolet Lanos 1.5

Цена: 1 500 руб.
Опросы
Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Инвестиции в промышленность развивают калужский рынок труда

Лимонный сок с водой натощак: польза и вред для организма

Мангалы и барбекю: секреты выгодной покупки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.