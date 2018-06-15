За Зайцевым не угонишься

Кто в Тарусе не знает Михалыча! Пройти с ним по городу, ни разу не остановившись, невозможно. Ему сигналят, на ходу пожимают руки и кричат вслед:
— Я вчера тебя по телевизору видел! Ты у нас теперь звезда!
— Да, прославлен дальше некуда, — лишь отмахивается тот в ответ.
Для местных жителей он Михалыч, для поклонников шансона — Андрей Тарусский, а для всех остальных — Андрей ЗАЙЦЕВ. В общем, личность примечательная.
Всё сам
Эта история началась лет 8 назад. Коренной тарусянин не смог больше смотреть на свалку, которая образовалась за его домом в огромном овраге. Эти места он помнит с самого детства. Когда-то здесь тёк ручей, воду из которого он носил своему дедушке, а рядом на поляне кипели нешуточные футбольные страсти. Но позже в огромный овраг, растянувшийся на несколько километров, стали скидывать всё что ни попадя.
— У каждого человека есть выбор: смотреть ежедневно на помойку или на цветы. Я выбираю второе, но для этого нужно сначала их посадить, — говорит Андрей Зайцев.
Эти мысли Андрея совпали с выходом постановления президента о повсеместном создании и увеличении пожарных водоёмов.
— В это время Подмосковье сильно горело, — вспоминает Андрей. — Я пришёл в администрацию города и уведомил власти, что хочу у нас такой водоём сделать. Глава администрации лишь глазами поморгал и ответил: «А я тут при чём? Ну делайте!» Ни один из жителей окрестных домов не пришёл и не помог. Только косо поглядывали да спрашивали, что я с этого собираюсь иметь, мол, всё это я затеял неспроста. А я им отвечал, что, в соответствии с российским законодательством, человек имеет право делать на земле всё, что не вредит другим. Я никому ничего не стал доказывать. Не люблю спорить.
Овраг чистил три месяца
— Чего только там не было! Кузова автомобилей, стиральные и швейные машинки, холодильники, железные бочки! Я 18 тонн железа сдал. Деньги пошли на солярку. Друзей у меня много: у кого-то есть трактор, у кого-то — КАМАЗ. Они готовы были помочь и всё это увезти, но нужно топливо. А где его взять? Бывало, сам подкалымлю, вложу тайком от семьи.
На создание двух озёр с плотиной и островом между ними ушло невероятное количество КАМАЗов глины.
— С одной стороны был очень красивый рельеф, но он утопал в мусоре. Попросил местные власти помочь расчистить свалку — отказались!
С миру по нитке
— Часто бывает, кто-нибудь ко мне приходит и начинает: «Ты мне только позвони, я сразу приду и тебе помогу!» Я тут же даю лопату или грабли — зачем откладывать на потом? Помощь всегда нужна! Надо брать быка за рога. И тут сразу же начинаются разговоры: «А пять капель?» — «Ты пришёл мне помочь или работать за водку?». Ну ладно, в конце, конечно, налью, жидкий доллар ещё никто не отменял, — с этими словами он подводит нас к своему парку.
Андрей назвал его в свою честь вовсе не из тщеславия: он, отец 5 детей, надеется, что они подхватят его дело и тогда парк просуществует долгие годы.
Напротив входа стоит бюст Пушкина, покрашенный золотистой краской.
— Какой-то идиот его выкинул. У бюста был отломлен нос, отбиты кудри, часть воротника. Мы с моим приятелем привели его в божеский вид. Я ведь не безрукий, как-никак Московский университет народного творчества оканчивал.
У входа в парк висит надпись «Welcome», то есть по-нашему «Добро пожаловать».
— У выставочного центра в Москве выкинули буквы, я привёз три мешка. Крутил их, крутил, не получалось ни одного слова. А тут приехал мой приятель, Игорёк Белов. Известное дело, был немного выпивши, солнечные очки снял, глаз прищурил: «Михалыч, «welcome» получается, только «е» не хватает». Разложили — действительно! «Е» сделали из трёх разных букв.
А блестящие отполированные плиты, которые то тут, то там встречаются в парке, оказалось, выбраковали после «Евровидения», которое проходило в России.
— На них ещё Димка Билан отплясывал, — говорит Андрей.
Резных грибков-сморчков в кепках подарил Андрею друг — резчик, деревянного мотоциклиста привезли приятели — байкеры.
— А здесь у нас дракон огнедышащий, — показывает Андрей беседку с мангалом. — Мы ещё одну беседку делаем, каркас уже полностью оплёл девичий виноград. Много планов впереди, я не всё успеваю, делаю потихонечку. Младший сын Михаил помогает.
В парке есть места, где можно посидеть, пожарить шашлыки с друзьями или погулять с детьми — покачать ребятню на качелях.
Здесь всегда и всем рады. Единственная просьба: не мусорить.
Вот и сейчас, показывая нам место отдыха, которое, к слову, является муниципальной собственностью, Андрей подбирает оставленные фантики и окурки. Здесь, кроме него, убираться некому.
— Ну ничего, я по камерам посмотрю, кто всё это оставил, сделаю замечания, — говорит Андрей. — Я ведь и пепельницы везде ставил — утопили.
Парк находится под круглосуточным видеонаблюдением. Андрей в любой момент, заглянув в свой телефон, может узнать, что и где делается. А ещё здесь раздают Wi-Fi.
Знатно клюёт
— Михалыч, я тебе звонил два раза, а ты трубку не брал! Циолковский же у меня лежит! — кричит мужчина с другого берега.
— Где, у тебя во дворе? Приеду, заберу. Вот это хорошее дело! — кричит в ответ Андрей.
— С бородкой ведь Циолковский? А Королёва бюст кто-то забрал, — объясняет, когда мы подходим, рыбак Володя.
Рядом с ним стоит полное ведро рыбёшек. У ног трётся довольная брюхатая кошка.
— Кошку накормил, она больше 20 штук съела! Ну-ка, сфотографируйте меня, аборигена тарусского, — улыбается Володя, показывая свой улов. — Смотрите, ротаны какие, а караси!
— Уж больно малы! — вырывается у меня.
— Да это самый сладкий, обалденный сковородочный карась! — обидясь, говорит Володя. — Я сам есть буду. Разве карась большой бывает?
Андрею приходится запускать сюда рыбу. Самая крупная, от которой ждут, что она занерестится, сидит в небольшом пруду, в котором рыбалка запрещена.
Пока мы слушаем кваканье лягушек и пытаемся сквозь толщу воды рассмотреть рыбу, на мопеде в парк въезжают подростки.
— Рыбалка любит тишину, — поздоровавшись с пацанятами, объясняет Андрей. — А вы на своей трещотке приезжаете. Вон у пеньков оставляйте и пешком идите.
Мальчишки, шмыгнув в ответ носами, присаживаются на лавочку с удочками…
Особенно красив парк вечером, когда подсвечиваются все скульптуры. Есть и свой фонтан. Правда, светодиоды местами оторваны.
— Да ребятишки хулиганят, руки девать куда-то надо, — говорит Андрей.
Суперприз
Андрей стал победителем конкурса лучших реализованных идей по благоустройству придомовых территорий «Эстафета развития, гармонии и общности», поддержанного федеральным Министерством ЖКХ. За проект «Зайцевский парк» в социальных сетях и на сайте конкурса проголосовало больше 2 миллионов человек.
Всего же в состязании приняли участие 265 проектов из 148 городов России. За победу в творческом соревновании ландшафтных дизайнеров из народа Андрей Зайцев получил сертификат на 1 миллион рублей. Деньги пойдут на дальнейшее благоустройство его парка.
Но выдают их не просто так. Сначала нужно предоставить план, на что Андрей желает потратить деньги. После этого разыграют тендер.
— Я сейчас всё просчитываю: это только кажется, что миллион — большая сумма. А если вычесть 13% да посчитать, что нужны ещё видеокамеры, лавочки, детская площадка, то суммы может и не хватить, — вздыхает Зайцев. — Да мне ещё обидно, что на эти средства не просто купят всё, что нужно, но и установят. Я ведь и сам всё это могу установить, причём совершенно бесплатно.
Голь на выдумку хитра
Напоследок Андрей, загадочно улыбаясь, приглашает заглянуть в его гараж. Невзрачная на вид постройка оказывается просторной студией с отдельной мастерской, комнатой отдыха и звукозаписи. Именно здесь Андрей Тарусский записывает свои музыкальные альбомы, а Михалыч ремонтирует компьютеры, телефоны и планшеты.
— Здесь 84 двери. Стены сделаны их дверей, которые выкинули на помойку. Как говорится, у хорошего хозяина и бычий хвост — верёвка. За месяц всё смастерил, а внутри обшил гипсокартоном, который находил то тут, то там. Нам чужого не надо, у нас всё соседское. Мне в следующем году 60. Я люблю понтануться перед молодёжью. Сажусь на шпагат и говорю: «А вам слабо, ребята?»
У Андрея множество проектов, как усовершенствовать парк. Одно он знает твёрдо: выкладывать дорожки бетоном или плиткой не будет.
— В этом парке можно гулять босиком по траве: разулся — и иди. Красота ведь!
Идей у Андрея хватает, а вот помощников — рук — в обрез.
— Люди любят вспоминать, как было раньше. Так ты и сделай, как раньше, — чего сидишь да языком трещишь? Часто возмущаются: «Ты земли понахапал!» А кто вам не давал? Все на готовенькое хотят. Я не хапал, хотел сделать — и сделал! Почему я должен какого-то ждать?
О том, что Андрей — бывший моряк, напоминает вот такой корабль у входа.
Фонтан.
Восстановленный бюст Пушкина.
Дорожка ведёт к хозпостройке, декорированной под мельницу.
Рыбак Володя с раннего утра на посту у искусственного водоёма.
На лодках по озеру любит кататься молодёжь.
Так начиналось строительство парка.
Пока взрослые накрывают стол для пикника в беседке, малыши качаются на качелях.
|
«Бездарный сон старой лошади» 15.06.2018 14:08
На «Кристалле» предложили разместить городской рынок 14.06.2018 15:28
Компромисс найден: возле гимназии № 24 будут и парковка, и деревья 13.06.2018 17:43
Туда нельзя, сюда нельзя — никуда нельзя! 07.06.2018 14:23
Градоначальник Обнинска принял вызов Ильи Варламова 07.06.2018 14:12
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: