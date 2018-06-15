За Зайцевым не угонишься

Кто в Тарусе не знает Михалыча! Пройти с ним по городу, ни разу не остановившись, невозможно. Ему сигналят, на ходу пожимают руки и кричат вслед:

— Я вчера тебя по телевизору видел! Ты у нас теперь звезда!

— Да, прославлен дальше некуда, — лишь отмахивается тот в ответ.

Для местных жителей он Михалыч, для поклонников шансона — Андрей Тарусский, а для всех остальных — Андрей ЗАЙ­ЦЕВ. В общем, личность примечательная.

Всё сам

Эта история началась лет 8 назад. Коренной тарусянин не смог больше смотреть на свалку, которая образовалась за его домом в огромном овраге. Эти места он помнит с самого детства. Когда-то здесь тёк ручей, воду из которого он носил своему дедушке, а рядом на поляне кипели нешуточные футбольные страсти. Но позже в огромный овраг, растянувшийся на несколько километров, стали скидывать всё что ни попадя.

— У каждого человека есть выбор: смотреть ежедневно на помойку или на цветы. Я выбираю второе, но для этого нужно сначала их посадить, — ­говорит Андрей Зайцев.

Эти мысли Андрея совпали с выходом постановления президента о повсеместном создании и увеличении пожарных водоёмов.

— В это время Подмосковье сильно горело, — вспоминает Андрей. — Я пришёл в администрацию города и уведомил власти, что хочу у нас такой водоём сделать. Глава администрации лишь глазами поморгал и ответил: «А я тут при чём? Ну делайте!» Ни один из жителей окрестных домов не пришёл и не помог. Только косо поглядывали да спрашивали, что я с этого собираюсь иметь, мол, всё это я затеял неспроста. А я им отвечал, что, в соответствии с российским законодательством, ­человек имеет право делать на земле всё, что не вредит другим. Я никому ничего не стал доказывать. Не люб­лю спорить.

Овраг чистил три месяца

— Чего только там не было! Кузова автомобилей, стиральные и швейные машинки, холодильники, железные бочки! Я 18 тонн железа сдал. Деньги пошли на солярку. Друзей у меня много: у кого-то есть трактор, у кого-то — КАМАЗ. Они готовы были помочь и всё это увезти, но нужно топливо. А где его взять? Бывало, сам подкалымлю, вложу тайком от семьи.

На создание двух озёр с плотиной и островом между ними ушло невероятное количество ­КАМАЗов глины.

— С одной стороны был очень красивый рельеф, но он утопал в мусоре. Попросил местные власти помочь расчистить свалку — отказались!

С миру по нитке

— Часто бывает, кто-нибудь ко мне приходит и начинает: «Ты мне только позвони, я сразу приду и тебе помогу!» Я тут же даю лопату или грабли — зачем ­откладывать на потом? Помощь всегда нужна! Надо брать быка за рога. И тут сразу же начинаются разговоры: «А пять капель?» — «Ты пришёл мне помочь или работать за водку?». Ну ладно, в конце, конечно, налью, жидкий доллар ещё никто не отменял, — с этими словами он подводит нас к своему парку.

Андрей назвал его в свою честь вовсе не из тщеславия: он, отец 5 детей, надеется, что они подхватят его дело и тогда парк просуществует долгие годы.

Напротив входа стоит бюст Пушкина, покрашенный золотистой краской.

— Какой-то идиот его выкинул. У бюста был отломлен нос, отбиты ­кудри, часть воротника. Мы с моим приятелем привели его в божеский вид. Я ведь не безрукий, как-никак Московский университет народного творчества оканчивал.

У входа в парк висит надпись «Welcome», то есть по-нашему «Добро пожаловать».

— У выставочного центра в Москве выкинули буквы, я привёз три мешка. Крутил их, крутил, не получалось ни одного слова. А тут приехал мой приятель, Игорёк Белов. Известное дело, был немного выпивши, солнечные очки снял, глаз прищурил: «Михалыч, «welcome» получается, только «е» не хватает». Разложили — действительно! «Е» сделали из трёх разных букв.

А блестящие отполированные плиты, которые то тут, то там встречаются в парке, оказалось, выбраковали после «Евровидения», которое проходило в России.

— На них ещё Димка ­Билан отплясывал, — ­говорит Андрей.

Резных грибков-сморчков в кепках подарил Андрею друг — резчик, деревянного мотоциклиста привезли приятели — байкеры.

— А здесь у нас дракон огнедышащий, — показывает Андрей беседку с мангалом. — Мы ещё одну беседку делаем, каркас уже полностью оплёл девичий виноград. Много планов впереди, я не всё успеваю, делаю потихонечку. Младший сын Михаил помогает.

В парке есть места, где можно посидеть, пожарить шашлыки с друзьями или погулять с детьми — покачать ребятню на качелях.

Здесь всегда и всем рады. Единственная просьба: не мусорить.

Вот и сейчас, показывая нам место отдыха, которое, к слову, является муниципальной собственностью, Андрей подбирает оставленные фантики и окурки. Здесь, кроме него, убираться некому.

— Ну ничего, я по камерам посмотрю, кто всё это оставил, сделаю замечания, — говорит Андрей. — Я ведь и пепельницы везде ставил — утопили.

Парк находится под круглосуточным видео­наблюдением. Андрей в любой момент, заглянув в свой телефон, может узнать, что и где делается. А ещё здесь раздают Wi-Fi.

Знатно клюёт

— Михалыч, я тебе звонил два раза, а ты трубку не брал! Циолковский же у меня лежит! — кричит мужчина с другого берега.

— Где, у тебя во дворе? Приеду, заберу. Вот это хорошее дело! — кричит в ответ Андрей.

— С бородкой ведь Циолковский? А Королёва бюст кто-то забрал, — объясняет, когда мы подходим, рыбак Володя.

Рядом с ним стоит полное ведро рыбёшек. У ног трётся довольная брюхатая кошка.

— Кошку накормил, она больше 20 штук съела! ­Ну-ка, сфотографируйте меня, аборигена тарусского, — улыбается Володя, показывая свой улов. — Смотрите, ротаны какие, а караси!

— Уж больно малы! — вырывается у меня.

— Да это самый сладкий, обалденный сковородочный карась! — обидясь, говорит Володя. — Я сам есть буду. Разве карась большой бывает?

Андрею приходится запускать сюда рыбу. Самая крупная, от которой ждут, что она занерестится, сидит в небольшом пруду, в котором рыбалка запрещена.

Пока мы слушаем кваканье лягушек и пытаемся сквозь толщу воды рассмотреть рыбу, на мопеде в парк въезжают подростки.

— Рыбалка любит тишину, — поздоровавшись с пацанятами, объясняет Андрей. — А вы на своей трещотке приезжаете. Вон у пеньков оставляйте и пешком идите.

Мальчишки, шмыгнув в ответ носами, присаживаются на лавочку с удочками…

Особенно красив парк вечером, когда подсвечиваются все скульптуры. Есть и свой фонтан. Правда, светодиоды местами оторваны.

— Да ребятишки хулиганят, руки девать куда-то надо, — говорит Андрей.

Суперприз

Андрей стал победителем конкурса лучших реализованных идей по благоустройству придомовых территорий «Эстафета развития, гармонии и общности», поддержанного федеральным Министерством ЖКХ. За проект «Зай­цевский парк» в социальных сетях и на сайте конкурса проголосовало больше 2 миллионов человек.

Всего же в состязании приняли участие 265 проектов из 148 городов России. За победу в творческом соревновании ландшафтных дизайнеров из народа Андрей Зай­цев получил сертификат на 1 миллион рублей. Деньги пойдут на дальнейшее благоустройство его парка.

Но выдают их не просто так. Сначала нужно предоставить план, на что Андрей желает потратить деньги. После этого разыграют тендер.

— Я сейчас всё просчитываю: это только кажется, что миллион — большая сумма. А если вычесть 13% да посчитать, что нужны ещё видеокамеры, лавочки, детская площадка, то суммы может и не хватить, — вздыхает Зайцев. — Да мне ещё обидно, что на эти средства не просто купят всё, что нужно, но и установят. Я ведь и сам всё это могу установить, причём совершенно бесплатно.

Голь на выдумку хитра

Напоследок Андрей, загадочно улыбаясь, приглашает заглянуть в его гараж. Невзрачная на вид постройка оказывается просторной студией с отдельной мастерской, комнатой отдыха и звукозаписи. Именно здесь Андрей Тарусский записывает свои музыкальные альбомы, а Михалыч ремонтирует компьютеры, телефоны и планшеты.

— Здесь 84 двери. Стены сделаны их дверей, которые выкинули на помойку. Как говорится, у хорошего хозяина и бычий хвост — верёвка. За месяц всё смастерил, а внутри обшил гипсокартоном, который находил то тут, то там. Нам чужого не надо, у нас всё соседское. Мне в следующем году 60. Я люблю понтануться перед молодёжью. Сажусь на шпагат и говорю: «А вам слабо, ребята?»

У Андрея множество проектов, как усовершенствовать парк. Одно он знает твёрдо: выкладывать дорожки бетоном или плиткой не будет.

— В этом парке можно гулять босиком по траве: разулся — и иди. Красота ведь!

Идей у Андрея хватает, а вот помощников — рук — в обрез.

— Люди любят вспоминать, как было раньше. Так ты и сделай, как раньше, — чего сидишь да языком трещишь? Часто возмущаются: «Ты ­земли понахапал!» А кто вам не давал? Все на готовенькое хотят. Я не хапал, хотел сделать — и сделал! Почему я должен какого-то ждать?

О том, что Андрей — бывший моряк, напоминает вот такой корабль у входа.

Фонтан.

Восстановленный бюст Пушкина.

Дорожка ведёт к хозпостройке, декорированной под мельницу.

Рыбак Володя с раннего утра на посту у искусственного водоёма.

На лодках по озеру любит кататься молодёжь.

Так начиналось строительство парка.

Пока взрослые накрывают стол для пикника в беседке, малыши качаются на качелях.

Эта статья была опубликована в №24 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.