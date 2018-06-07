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Туда нельзя, сюда нельзя — никуда нельзя!

07.06.2018 14:23 18 2351 Оксана КОЛОСОВА
Туда нельзя, сюда нельзя — никуда нельзя!

«Всю свою жизнь Снусмумрик мечтал сорвать таблички, запрещавшие всё, что ему нравилось. Он схватил табличку «ЗАПРЕЩАЕТСЯ СИДЕТЬ НА ТРАВЕ!». Потом полетела в сторону табличка «ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕЯТЬСЯ И СВИСТЕТЬ!». А вслед за ней отправилась табличка «ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЫГАТЬ!».

(Т. Янссон. «Опасное лето».)

Несколько дней назад в калужских группах социальных сетей разгорелись страсти. Причиной этому стал информационный стенд, установленный на входе в парк Циолковского, с правилами посещения этого места отдыха.

Парк или кладбище?

Правильнее было бы назвать это даже не правилами, а запретами. Большая памятка состоит из 20 пунктов, в которых подробно описывается то, чего посетителям парка делать нельзя. Кроме вполне разумных ограничений: не курить, не мусорить, не ломать деревья — есть и такие, которые вызывают некоторое недоумение. Например, отныне в парке Циолковского запрещено кататься на роликах, велосипедах, скейтбордах, выгуливать собак и кошек, а также «нарушать тишину и покой посетителей парка». К этому пункту относятся «громкая речь, крики, использование звуковоспроизводящих устройств и (внимание!) свист».

Новые правила вызвали у калужан неоднозначную реакцию. Есть те, кто их появление приветствует.

«Уж лучше запреты, если культуры нет, — пишет один из пользователей соцсетей. — Гулял с коляской, внучка плохо спит. Как же орут в телефоны наши сограждане! На моих глазах девочка лет 8 (но крупная), видимо, в первый раз на ролики встала — врезалась в годовалую девчушку, та ходить училась».

Однако большинство участников дискуссии настроены скептически.

«Может, колючую проволоку уже пора и вышки с автоматчиками? — иронизируют люди. — Пусть тогда лучше сразу объявят парк кладбищем. Правила-то реально кладбищенские написали!»

Критически к новым правилам посещения парка отнеслись даже мамы малышей.

— Моя дочь в младенчестве очень плохо спала, — говорит Татьяна, мама двоих детей: двухлетнего сына и шестимесячной дочки. — Но, когда я приезжаю в парк, у меня и мысли не возникает заставить всех замолчать, раз моя доченька спит. В парке должно быть весело. Иначе это действительно кладбище.

«Просто повод поговорить»

За комментариями мы обратились в МБУ «Калугаблагоустройство». Именно эта организация отвечает за порядок в калужских парках. По её же инициативе в парке Циолковского установили информационный стенд с запретами.

— Прежде всего надо отметить, что в парке Циолковского находится могила учёного, — прокомментировал нам руководитель МБУ ­«Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. — Есть ряд граждан, которые просили, чтобы уважали память усопшего. Исключительно из этих соображений было принято такое решение. Но и в целом в парке очень много пожилых людей, которые отдыхают, а также мамочек с детьми. Громкая музыка, свист и прочее мешают отдыху.

При этом Ильинов подчеркнул, что разговаривать по мобильному телефону можно. Да и за свист, и за катание на роликах административная ответственность не предусмотрена.

— Это общие правила поведения. Просто повод ­поговорить, сделать шумному посетителю замечание.

«Маразм крепчает»

В общем, если перевести на человеческий язык, то установленный в парке стенд — что-то вроде чучела огородного, которое запросто можно игнорировать. На этом разговор можно было бы считать исчерпанным, если бы не несколько моментов. Парку Циолковского много лет. И до сих пор никому даже в голову не приходила мысль, что дети, бегающие и играющие неподалёку от могилы учёного, это проявление неуважения к памяти нашего великого земляка.

Второй момент: иногда парковая охрана пускает-таки в ход огородное чучело. Правда, о запретах охранники, как рассказывают калужане, вспоминают исключительно при виде посетителей на роликах и велосипедах, а также владельцев домашних животных.

«Однажды нас с ребёнком, который был на велосипеде, попросили оттуда охранники, — пишет читатель сайта kp40.ru. — А прогонять бухающих боятся — от них и огрести можно. Маразм крепчает».

Третий момент: устанавливая запреты на ролики, велосипеды, шумные игры, чиновники всегда подчёркивают, что делают это исключительно в интересах любителей тихого отдыха — пенсионеров и родителей с колясками. Собственно говоря, именно по этой причине велосипедных и роллерных дорожек лишился тот же скверопарк.

— Совершенно не нужно! — категорично заявил губернатор Анатолий АРТАМОНОВ год назад на одном из заседаний архитектурного совета, на котором обсуждался проект парка. — Почему мы должны именно здесь делать дорожки для роллеров? Зачем они в этом парке? Это однозначно неуместно там! У нас есть набережная Яченского водохранилища, мы её сейчас будем восстанавливать, приспосабливать. Там — пожалуйста, можно на велосипедах кататься.

Убирайте эти дорожки и делайте парковую зону!

Честно говоря, подобные высказывания попахивают некоторой дискриминацией.

Почему-то кто-то решил, что парки предназначены исключительно для тихого отдыха, а не для активных детей и подростков, которые хотят громко разговаривать, бегать, прыгать, кататься на роликах и велосипедах. Безопасность, конечно, превыше всего, но до сих пор никто нигде не публиковал какую-либо статистику пострадавших в результате наезда юного роллера или велосипедиста.

И где в таком случае кататься на роликах и велосипедах можно? Набережная Яченки, о которой говорил год назад губернатор, сейчас для этого непригодна. Да и добираться до неё, как и до того же сквера Волкова, удобно не всем. И почему отправляться туда должны именно роллеры? Почему интересы одних защищаются в ущерб другим?

То же самое касается и владельцев домашних животных, которым также запретили появляться в парках. Прогнав их оттуда, город, к сожалению, никакой альтернативной площадки для них не предоставил.

Когда одним нельзя, а другим можно

У этой проблемы есть ещё одна сторона — коммерческая. То, что нельзя простым смертным, очень даже можно предпринимателям, которые трудятся на территории наших парков. Например, если кататься на роликах запрещено, то на машинке или гироскутере за деньги — всегда пожалуйста. Или взять те же газоны в парках. Ходить, сидеть или лежать на них также нельзя согласно Правилам благоустройства и озеленения территорий. А вот устанавливать на газонах батуты и тарзанки почему-то разрешено. Никто коммерсантов за это не штрафует. Весьма избирательный подход к исполнению законодательства, не правда ли? Ровно год назад мы обращали внимание Сергея Ильинова на это, он обещал принять меры. Но, увы, ничего не изменилось: как стояли батуты на газонах, так и стоят.

Страшилки вместо благоустройства

Напоследок вернёмся к парку Циолковского. Увлёкшись запретами, МБУ «Калугаблагоустройство», кажется, забыло о своей основной функции, заложенной в самом названии учреждения: о благоустройстве. Ответом пользователей соцсетей на новые правила стали фотографии того, как выглядит парк в некоторые дни: мусор, переполненные урны. Так что, господа чиновники, может быть, вы наконец займётесь своими прямыми обязанностями вместо того, чтобы тратить бюджетные средства на стенды с правилами, которые, как выясняется, не обязательны к исполнению и служат просто страшилкой?

 Эта статья была опубликована в №23 от 06.06.2018 года. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

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Тэги: благоустройство сергей ильинов анатолий артамонов
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